Carlo Conti, nuova concorrente a Tale e Quale Show quasi sicura al 100%. Da quello che è emerso in queste ore, il sito TvBlog ha fatto sapere che sono già stati scelti tutti i nomi dei concorrenti della prossima edizione del programma di Rai1. Ma non è ancora arrivata la comunicazione ufficiale dell’intero cast, che sarà svelato sicuramente tra pochi giorni. A sorpresa pare proprio che il conduttore sia riuscito ad ottenere il sì da un personaggio molto noto, che farà indubbiamente molto bene alla trasmissione.

Carlo Conti, nuova concorrente a Tale e Quale Show. Alcuni giorni fa invece vi avevamo raccontato di esclusioni eccellenti del presentatore della tv pubblica italiana. Non saranno presenti, tranne improbabili ulteriori colpi di scena, le sorelle Selassié. Quindi, Lulù, Jessica e Clarissa non potranno esibirsi sul primo canale Rai e mettere in mostra le loto doti canore. Niente da fare per le ex gieffine, che stanno comunque per annunciare qualcos’altro di grandioso. Ma vediamo ora cosa è venuto fuori.





Carlo Conti, nuova concorrente a Tale e Quale Show: “Alessandra Mussolini”

Carlo Conti, nuova concorrente a Tale e Quale Show secondo TvBlog. Sembrano ormai sicuri della loro partecipazione Pamela Petrarolo, Antonio Zequila, Emanuela Tittocchia, Manila Nazzaro, Guenda Goria e Valeria Marini per nominarne alcuni. Come detto, però, nessuno di questi vip è ancora ufficiale. Ma ora pare che il conduttore sia stato in grado di conquistare qualcuna che farà probabilmente alzare gli ascolti televisivi. Andiamo a vedere insieme di chi vi stiamo parlando precisamente.

Secondo il portale TvBlog, a Tale e Quale Show che inizierà tra qualche mese potremo vedere all’opera anche Alessandra Mussolini. Quest’ultima in televisione si è fatta notare in veste di concorrente a Il Cantante Mascherato e a Ballando con le stelle. Questa esperienza le manca nel suo curriculum e potrebbe aggiungerla al più presto. Ora non resta da fare altro che aspettare comunicazioni ufficiali dallo stesso Carlo Conti o dalla produzione della trasmissione, tanto amata dal pubblico.

Oltre che per la sua carriera politica, Alessandra Mussolini è molto conosciuta dagli italiani anche per essere stata opinionista nei programmi Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque, Domenica Live, L’aria che tira, Live – Non è la D’Urso ed è anche ospite ricorrente di Domenica In. L’anno scorso invece è stata concorrente de Il Cantante Mascherato e a Ballando concorrente nel 2020 e opinionista nel 2021.

