Ci hanno fatto caso in tanti, la velina bionda Anastasia Ronca assente nella puntata di lunedì 19 dicembre di Striscia la Notizia. Ma cosa è successo? Presto detto, la ragazza ha il Covid e non potrà partecipare alle prossime puntate del programma di Antonio Ricci. La stessa tuttavia sarà sostituita da un’altra bravissima ballerina. Parliamo di Valentina Corradi, il volto di Paperissima Sprint, due volte campionessa italiana under 21 di danza sportiva. Avrà lei il compito di allietare il pubblico insieme alla velina mora Cosmary Fasanelli, ex allieva di Amici.

A riferirlo è il programma di Mediaset: “Anastasia sta bene e, in attesa di tornare a Striscia, seguirà le puntate da casa”. Per chi non lo sapesse, la Corradi è ligure, precisamente di Rapallo in provincia di Genova, ed è nata nel 2001. La ragazza “si allenava tra La Spezia e Marina di Massa, ogni giorno i suoi genitori la accompagnavano a danza e lei studiava in auto e la sera fino a tardi”.

Striscia la notizia, Anastasia Ronca assente: cosa è successo

Da quello che racconta, per lei è stato sempre fondamentale il ballo. E oltre a quello c’erano anche i concorsi di bellezza, che riusciva a vincere tra un saggio e l’altro. Poi nel 2019 la svolta: ovvero quando ha partecipato a una sfida ad Amici, il giorno del suo diciottesimo compleanno. Non è la prima volta che capita una cosa del genere tra l’altro.

Prima di lei e sempre in questa stagione di Striscia la Notizia, anche la Fasanelli è stata sostituita per un breve periodo a causa di un’influenza. In questo caso, a prendere il suo posto fu Marcia Thereza Araujo. Come poi dimenticare il cambio dei conduttori: quando infatti Enzo Iacchetti si è assentato per una indisposizione era toccato ad Enzo Beruschi affiancare Greggio.

Insomma, una cosa che può capitare quando si lavora. Durante le ultime puntate ha fatto molto ridere e discutere il servizio di Enrico Lucci su Giorgia Meloni. L’ex iena si è infatti infiltrata nel convegno dei 10 anni di Fratelli D’Italia chiedendo a tutti se si ricordassero che il partito lo avesse fondato anche lui. Una roba tutta da ridere.

