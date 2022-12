“Lui al posto di Enzo Iacchetti”. Striscia la Notizia, l’annuncio improvviso: sostituito all’ultimo momento

Notizia improvvisa su Striscia la Notizia: Enzo Iacchetti assente e sostituito da un altro conduttore. Sicuramente c’è grande tristezza nei seguaci della trasmissione e nei fan del popolare volto televisivo, che insieme ad Ezio Greggio compone una delle coppie più famose ed apprezzate del piccolo schermo. Ma purtroppo non potrà rispondere presente in studio e il tg satirico di Canale 5 ha già fatto una scelta ben precisa su chi avrà l’arduo compito di non farlo affatto rimpiangere.

Striscia la Notizia perde dunque Enzo Iacchetti, assente nella serata di giovedì 15 dicembre. Assente e sostituito da un altro importante conduttore, col pubblico che è abbastanza rattristato da questo inaspettato evento. Ma è successo qualcosa di imprevedibile, che ovviamente ha preso alla sprovvista anche i vertici del programma. Questi ultimi sono riusciti immediatamente a correre ai ripari per fornire ad Ezio Greggio un presentatore che potesse essere all’altezza della situazione.

Striscia la notizia, Enzo Iacchetti assente e sostituito da un altro conduttore

A fornire per primi questa novità è stato il sito DavideMaggio, che ha confermato l’inedito momento vissuto da Striscia la Notizia. Enzo Iacchetti sarà assente nella puntata di giovedì 15 dicembre e sarà prontamente sostituito da un altro suo collega. Sono anche stati aggiunti alcuni particolari sulle ragioni di questa mancata presenza, ma fortunatamente possiamo anticiparvi che non saremmo davanti ad un una situazione grave. Vediamo cosa è successo e chi prenderà il posto del conduttore 70enne.

Secondo DavideMaggio e come confermato anche dalla pagina Instagram ufficiale di Striscia la Notizia, Enzo Iacchetti non può condurre la puntata del 15 dicembre. Pare che sia stato colpito da un’indisposizione non meglio precisata, che non gli ha permesso di avere uno stato di salute idoneo col lavoro. Non sappiamo se questa assenza in studio si protrarrà anche nei prossimi giorni, ma per il momento l’unica certezza è che al suo posto ci sia il comico, cabarettista e attore 81enne Enrico Beruschi.

Enrico Beruschi è noto per aver partecipato negli anni Ottanta a Drive In, ma anche per aver ottenuto un ottimo quinto posto al Festival di Sanremo nel 1979 con la canzone Sarà un fiore. L’ultimo film cinematografico che lo ha visto protagonista è del 2019, Tutto liscio. Ora lo vedremo all’opera a Striscia.