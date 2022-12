Enzo Iacchetti, la triste rivelazione. Il popolare attore comico e storico conduttore di Striscia La Notizia al fianco di Ezio Greggio ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Ragione. Nella chiacchierata lo showman ha rivelato alcuni aspetti poco conosciuti della sua vita privata. Recentemente il volto noto della tv era tornato alla conduzione del famoso tiggì satirico di Canale 5 con il collega, formando una coppia amatissima dal pubblico.

Qualche tempo fa Enzo Iacchetti aveva dichiarato di avere un rapporto difficile coi social: “Dopo anni, da Facebook mi sono tolto, su Tik Tok c’è Berlusconi quindi basta e avanza, sono su Instagram perché Striscia la notizia percorre anche un binario social”. Il presentatore tv ha svelato di aver ricevuto numerose minacce: “Mi sono scocciato di rispondere alle migliaia di persone che scrivevano ‘Ti spacco la faccia, dimmi dove abiti, uccido tuo figlio‘. Me ne dicevano di tutti i colori”.

Enzo Iacchetti e la rivelazione sulla depressione

“Prima della pandemia vivevo a pieno ritmo – spiega Enzo Iacchetti – non mi sembrava di avere 67 anni. Adesso invece mi sembra di avere molti più anni di quelli che ho. Vivo in solitudine e amo il silenzio. Strano, io che ho amato tanto la musica ultimamente non riesco ad ascoltarla, eppure la musica mi ha dato tanto. Forse troppo. Che sia forse depressione? – si chiede – L’ho sempre avuta. Anche da bambino ero vivace ma non parlavo, il palco per me è stato terapeutico. Tutti noi portiamo una croce, la mia è questo carattere”.

Enzo Iacchetti ha compiuto 70 anni il 31 agosto scorso. Il caberettista e comico tv è a Striscia La Notizia dal lontano 1994. Vanta poi la partecipazione a numerosi film tra cui “Tifosi”, “Occhio a quei due” e “Prima della felicità”. Ma non solo Enzo Iacchetti è anche cantante.

Il popolare attore e conduttore ha infatti inciso nel 2009 un disco dal titolo “Chiedo scusa al signor Gaber” in cui reinterpreta con nuovi arrangiamenti alcuni successi dell’indimenticato cantautore. Enzo Iacchetti ha anche tentato diverse volte di partecipare al Festival di Sanremo, ma senza riuscirci.

