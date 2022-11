Stanno per iniziare i mondiali di calcio in Qatar e la tv cambia la programmazione per adattarsi agli orari delle partite. La Rai, ad esempio, ha modificato la propria programmazione: Rai1 si adatterà al torneo di calcio e cambierà la sua programmazione. La Vita in Diretta finirà prima per dare spazio a L’Eredità, che è in programma dalle ore 18.10 lunedì. Cambio d’orario anche per il Tg1: lunedì 21 novembre per esempio andrà in onda alle 19.20, poi alle 19.45 spazio ai Mondiali. La sera la programmazione proseguirà con Il Circolo dei Mondiali e la BoboTV.

La Rai ha preso l’esclusiva dei diritti tv dei mondiali, decisione presa prima che l’Italia fosse eliminata al play off e di conseguenza non avrebbe partecipato alla manifestazione in Qatar. Si tratta del secondo flop consecutivo per la Nazionale azzurra. Per Mediaset cambia poco, invece: la programmazione delle tv del Biscione non subirà grosse variazioni. Tuttavia una piccola grande novità va registrata ed è stata annunciata da Striscia La Notizia.

Ibrahimovic a Striscia la notizia: conduce lunedì 21 novembre

Infatti la puntata di lunedì 21 novembre sarà condotta anche da Zlatan Ibrahimovic, il campione del Milan che sta recuperando da un infortunio al ginocchio e sarà disponibile da gennaio. Il tg satirico di Antonio Ricci sceglie Ibra ma la spiegazione non è da cercare nel tentativo di superare I Soliti Ignoti Amadeus negli ascolti, visto che lui non sarà in onda. Zlatan Ibrahimovic affiancherà i conduttori Sergio Friscia e Roberto Lipari.

Su Twitter è stata proprio Striscia la notizia a dare l’annuncio: “Lunedì dietro il bancone di #Striscialanotizia, arriva un conduttore d’eccezione: @Ibra_official. Il campione del Milan sarà per una sera al “centro dell’attacco” del tg satirico di Antonio Ricci, con ai lati @FrisciaSergio e @MyRobertoLipari #zlatanibrahimovic”. Dopo l’esperienza a Sanremo con Amadeus, per Ibra si tratta della seconda volta come presentatore di un programma in tv.

Lunedì dietro il bancone di #Striscialanotizia,arriva un conduttore d’eccezione: @Ibra_official Il campione del Milan sarà per una sera al “centro dell’attacco” del tg satirico di Antonio Ricci, con ai lati @FrisciaSergio e @MyRobertoLipari #zlatanibrahimovic pic.twitter.com/g6ayqZeEzA — Striscia la notizia (@Striscia) November 19, 2022

Al momento non si conosce nulla a proposito della scelta di Striscia la notizia. E cioè se l’esperimento di Zlatan Ibrahimovic come conduttore sarà isolato oppure resterà per qualche altra volta dietro il bancone di Antonio Ricci. Per il momento il programma ha reso noto solo che Zlatan Ibrahimovic condurrà Striscia la Notizia lunedì 21 novembre 2022. Sarà al centro dietro al bancone tra Sergio Friscia e Roberto Lipari, i due conduttori ufficiali.