Zlatan Ibrahimovic sta recuperando la forma migliore dopo l’operazione al ginocchio cui si è sottoposto alla fine del campionato vinto con il Milan. L’attaccante svedese si è sottoposto a un intervento per la ricostruzione del legamento che tanto fastidio gli ha dato nella seconda parte della stagione scorsa. Ha saltato diverse partite, ma questo non gli ha impedito di festeggiare con compagni e tifosi il diciannovesimo tricolore della storia rossonera.

L’operazione è stata eseguita da Bertrand Sonnery-Cottet, alla presenza del responsabile sanitario del club Stefano Mazzoni, all’Hopital Jean Mermoz di Lione. Oltre alla ricostruzione del legamento, sono stati eseguiti un rinforzo laterale e una riparazione meniscale. Ibrahimovic non ha alcuna voglia di ritirarsi e appendere gli scarpini al chiodo nonostante abbia 41 anni. Nelle scorse settimane ha firmato il nuovo contratto che lo legherà ai rossoneri dopo che il precedente era scaduto il 30 giugno scorso.





Ibra mostra i muscoli delle gambe dopo l’operazione: “Senza limiti”

Un contratto di un anno a 1 milione di euro come parte fissa più bonus molto importanti legati per l’appunto a gol e presenze. Che, comunque, Ibra non potrà collezionare almeno fino a gennaio-febbraio, quando rientrerà dopo l’infortunio al ginocchio. Ma Zlatan Ibrahimovic vuole accorciare i tempi di recupero e si sta allenando duro per rimettere piede in campo entro fine anno, anche se ci sono i mondiali in Qatar e i campionati subiranno uno stop di un mese tra novembre e dicembre.

Nelle ultime ore Ibrahimovic ha postato sui social le sue gambe e sembrano perfette dopo l’operazione. “Senza limiti”, ha scritto a corredo della foto che in poco tempo ha raccolto migliaia di like e commenti. La forma fisica del campione svedese sembra perfetta e la sua “bulletproof mind” (mentalità a prova di proiettile) gli permetterà di tornare a rimettere gli scarpini da calcio già nel 2022. Forse non in una partita ufficiale perché i campionati sono fermi.

Ibrahimovic bel frattempo è tornato temporaneamente in gruppo con i rossoneri. A pochi giorni dall’inizio della Serie A, lo svedese prosegue il lungo recupero dopo l’intervento di ricostruzione del ginocchio sinistro questa volta nel centro sportivo rossonero, dove ha incontrato per la prima volta i nuovi arrivati. Lo svedese rimarrà con il resto della squadra per tutta la settimana, “accompagnandoli” al debutto in campionato, sabato 13 agosto contro l’Udinese. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ibra ci sarà dunque per la prima stagionale del Milan al San Siro, ma osserverà il match di fianco alla panchina.

