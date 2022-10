Luca Argentero, nuovo progetto dopo Striscia la Notizia. Per una settimana il noto attore ha condiviso il bancone del popolare tiggì satirico con Alessandro Siani. Poi, sabato 1 ottobre, è arrivato il momento dei saluti essendo per lui l’ultima puntata. In quell’occasione Argentero ha girato un breve video in cui ha salutato il pubblico di Striscia. Pubblico che però è rimasto piacevolmente colpito dalla sua conduzione e quindi in tanti hanno chiesto a gran voce il suo ritorno.

È un periodo d’oro per l’ex concorrente del Grande Fratello 3 reduce dal grande successo di Doc – Nelle tue mani, la fiction trasmessa da Rai1 capace di superare il 30% di share. Va detto che a Striscia La Notizia gli ascolti non hanno premiato l’inedita coppia composta da Luca Argentero e Alessandro Siani. Forse anche perché per l’attore si è trattata della seconda conduzione dopo una breve esperienza a Le Iene Show nel 2011. Ora, comunque, per l’attore c’è un nuovo progetto.

Il nuovo “importantissimo” progetto di Luca Argentero

A presentare il suo nuovo progetto è stato lo stesso Luca Argentero sui propri profili social: “Cari amici di un caffè – ha spiegato l’attore – il nuovo progetto della settimana, il terzo dedicato al mese di prevenzione del tumore al seno”. Argentero ha poi dato le indicazioni per avere maggiori informazioni sull’argomento.

In particolare Luca Argentero ha condiviso l’iniziativa dell’Arcobaleno della speranza, il progetto “Uniti si vince”: “I nostri caffè – le parole dell’attore – serviranno per sostenere e finanziare un gruppo di mutuo aiuto guidato da uno psicologo che si occupa di donne legate dallo stesso problema, pazienti oncologiche. Il servizio offrirà uno spazio sicuro di consulenza, di aiuto, di supporto, insomma è importantissimo”.

Nelle sue story Instagram Luca Argentero ha infine concluso: “Come sempre vi lascio tutti i tag per scoprire qualcosa in più su questo bellissimo progetto e i link per donare subito, se vi va”. Nel frattempo è in lavorazione la nuova stagione di Doc – Nelle tue mani. Nei giorni scorsi è arrivata la notizia dello slittamento che ha fatto preoccupare i fan. Si pensa infatti che le nuove puntate della fiction andranno in onda non prima del 2024.

