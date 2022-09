La stagione televisiva è ripartita dopo la pausa estiva. Tutti i programmi più importanti e più amati dal pubblico sono nuovamente in onda da quelli di approfondimento, ai reality passando per talk show e serie. C’è grande curiosità nel sapere quando tornerà in tv la nuova stagione di Doc Nelle tue Mani, la fiction con Luca Argentero nel ruolo del protagonista, il dottor Andrea Fanti. L’attore ne ha parlato nel corso di una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni insieme ad Alessandro Siani con cui conduce Striscia La Notizia.

Per Luca Argentero è un momento magico: gli impegni lavorativi non mancano e soprattutto sarà nuovamente padre. Sua moglie Cristina Marino sposata nel 2021 aspetta un bimbo dopo la nascita di Nina. L’attore ha annunciato il lieto evento sui social. Una foto scattata al tramonto e dalla spiaggia e una didascalia breve ma intensa che recita: “Io, te, Nina e una nuova luce”. Con queste parole Luca Argentero comunica a tutti i fan la splendida notizia.





Luca Argentero Doc Nelle tue mani, la terza stagione nel 2024

Ancora troppo presto per sapere se Nina Speranza avrà un fratellino o una sorellina, ma la notizia della gravidanza della moglie di Luca Argentero è stata accolta con gioia dai fan. Al tempo della nascita della piccola Nina, Luca Argentero ha rivelato felice: “Sono in carenza di sonno, è festival della colica, giocoleria pura, ma non hai nessun potere sulla colica sono arrivato a questa conclusione”, ha detto scherzosamente.

Per quanto riguarda la terza stagione di Doc Nelle tue mani, il pubblico dovrà pazientare. Infatti come ha spiegato Luca Argentero nell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni Doc 3 arriverà nel 2024: “Non prima del 2024, l’ideazione e la scrittura della serie son lunghissime”. Non poteva mancare la battuta di Alessandro Siani, secondo cui starebbero ancora ritirando le cartelle cliniche per questo arriverà a distanza di due anni. Va detto che anche tra la prima e la seconda stagione sono passati due anni. Sono i classici tempi di una fiction così lunga.

Tutto secondo i piani, dunque, nulla di nuovo e nulla di preoccupante. Certo i fan saranno un po’ delusi, ma dalle parole di Luca Argentero sulla terza stagione di Doc si può ben intuire il lavoro che c’è dietro. Prima le idee, poi la stesura della sceneggiatura e quindi dei copioni. Quindi bisogna girare e il set è aperto per mesi, non per settimane. Infine c’è la fase del montaggio, anche quella impegnativa. Il pubblico nel frattempo non può fare altro che aspettare. Nel corso dell’intervista Alessandro Siani ha fatto i complimenti a Luca Argentero per è riuscito a portare umanità nel personaggio di Doc senza però ostentarla.

“Non sapete che mi ha fatto?”. Il vip del GF spara su Luca Argentero: “Eravamo fratelli, che delusione”