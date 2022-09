Possiamo dire con certezza che Luca Argentero è sicuramente in uno dei periodi più belli ed entusiasmanti della sua vita. C’è stato l’annuncio pochi giorni fa della seconda gravidanza in corso di Cristina Marino, che dunque lo farà diventare nuovamente papà, ma ora un’altra sensazionale notizia è arrivata e riguarda Doc – Nelle tue mani. Sulla pagina ufficiale della serie televisiva Rai è apparsa una news straordinaria, che ha lasciato il pubblico a bocca aperta. Davvero incredibile il successo riscosso.

A breve vi diremo tutto su Luca Argentero e Doc – Nelle tue mani, ma intanto vi ricordiamo che l’attore ha annunciato la notizia della sua seconda paternità con una foto scattata al tramonto e dalla spiaggia e una didascalia breve ma intensa che recita: “Io, te, Nina e una nuova luce”. Luca Argentero e Cristina Marino hanno convoltato a nozze nel 2021, ma sono legati proprio dal 2016. Il primo frutto di questo grande amore si chiama Nina Speranza, nata il 20 maggio del 2020 che ha stravolto in meglio la vita di mamma e papà.





Luca Argentero, bella notizia su Doc – Nelle tue mani: sbarca in Giappone

La serie con Luca Argentero, Doc – Nelle tue mani, si appresta a vivere la sua terza stagione. Non è dato ancora sapere, come scritto dai colleghi del sito Lanostratv, quando ripartiranno le riprese ma si sa quasi con certezza che avverrà in uno dei mesi autunnali. Ma c’è un’altra comunicazione straordinaria che ha riguardato Doc e fa riferimento al suo successo, che varca anche i nostri confini nazionali. C’è un’altra nazione infatti che ha iniziato a trasmettere le puntate della serie in onda su Rai1.

Stando a quanto annunciato, Doc – Nelle tue mani è arrivato dal 10 settembre scorso anche in Giappone: “Ci siamo, questa sera Doc – Nelle tue mani sbarca in Giappone. E se volete sapere come si scrive Andrea Fanti in kanji trovate la scheda sul sito dell’emittente giapponese”. In precedenza la serie era già finita all’estero in altri territori: Portogallo, Spagna, Francia, Slovenia, America Latina, Austria, Germania, Inghilterra e Canada, oltre ad essere stato acquistato per un remake da Usa, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Doc – Nelle tue mani è andato in onda dal 26 marzo al 16 aprile e dal 15 ottobre al 19 novembre. Poi la seconda stagione è stata trasmessa dal 13 gennaio 2022 al 17 marzo dello stesso anno. Per quanto riguarda Luca Argentero, nel 2021 è stato protagonista anche nel film Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto e in televisione nel 2022 nella serie tv Le fate ignoranti – La serie.

