Bebè in arrivo per la coppia vip. Un annuncio baciato dai caldi e accoglienti raggi di un tramonto indimenticabile segna l’inizio di un nuovo capitolo di vita per l’attore e l’imprenditrice. Il messaggio colpisce il cuore dei fan che non reggono dalla curosità di conoscere tutti i dettagli. Ma occorerranno 9 mesi per svelarli uno dopo l’altro.

Luca Argentero e Cristina Marino, genitori bis. Bebè in arrivo per la coppia. Una foto scattata al tramonto e dalla spiaggia e una didascalia breve ma intensa che recita: “Io, te, Nina e una nuova luce”. Con queste parole l’attore comunica a tutti i fan la splendida notizia.





Luca Argentero e Cristina Marino, genitori bis: l’annuncio

Luca Argentero e Cristina Marino hanno convoltato a nozze nel 2021, ma sono legati proprio dal 2016. Il primo frutto di questo grande amore si chiama Nina Speranza, nata il 20 maggio scorso che ha stravolto in meglio la vita di mamma e papà: “Cosa ho fatto in quarantena? Ho avuto una figlia”. (Luca Argentero, la rabbia della moglie Cristina Marino: “Non lo posso accettare”).

Al tempo della nascita della piccola Nina, Luca Argentero ha rivelato felice: “Sono in carenza di sonno, è festival della colica, giocoleria pura, ma non hai nessun potere sulla colica sono arrivato a questa conclusione”, ha asserito scherzosamente.

E a distanza di non troppo tempo, per Nina arriverà una sorellina o un fratellino. Troppo presto per scoprire il sesso del bebè in arrivo per Luca Argentero e Cristina Marino, che di certo nel corso dei prossimi 9 mesi non esiteranno a convidividere con i fan tutti i momenti di un’attesa più che dolce.

