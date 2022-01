“Proprio davanti a me”. Luca Argentero, la rabbia della moglie Cristina Marino: “Non lo posso accettare”

Luca Argentero e Cristina Marino, la coppia alle prese con la notorietà. Un successo come pochi quello conseguito dal protagonista indiscusso della fiction italiana Doc-Nelle tue mani. Professionalità e fascino sono gli aspetti che contraddistinguono ormai da diverso tempo l’attore italiano. E nella vita privata tutto questo porta ad alcune inevitabili conseguenze.

Che Luca Argentero abbia un seguito considerevole di fan, ormai è dato certo. Ma cosa comporta essere la compagna di vita di una vera e propria celebrità? Cristina Marino alle prese con la gelosia? La moglie dell’attore ha raccontato nel dettaglio alcuni aspetti della vita di coppia durante un’intervista rilasciata per Il Corriere della Sera.

Queste le sue parole: “Se fossi stata gelosa non avrei potuto sposarlo, sarei stata matta!”. Cristina Marino aggiunge: “Su di lui sono tranquillissima, assolutamente”. La fiducia dunque esiste ma l’attrice, 31 anni, ammette che esiste qualcosa che, nonostante tutto, non riesce ancora a tollerare abbastanza.





Mi irrita la mancanza di rispetto di alcune donne”, ammette senza troppi giri di parole. “Mi indispongono le donne che davanti a me palesemente sono invadenti”, in particolare “quelle che urlano ‘Oddio ti amo’, ‘Oddio che bello’, come se io non ci fossi. Non sono giustificabili solo perché è famoso”,.

Per Cristina Marino “ci sono tanti modi per manifestare il prossimo essere fan, ben venga quello educato”. Mano sul fuoco, dunque, da parte della moglie dell’attore. E la vita di coppia procede indisturbata, anche nella quotidianità dell’essere genitori di una splendida bambina: “Nina è la bambina più bella che abbia mai visto, e mi spiace non farla vedere al mondo”, spiega Cristina Marino, “ma la gente non sa dosare le parole e non ho voglia che diventi argomento da bar. Quando capirà e se vorrà mi chiederà lei di essere mostrata sui social”.