Ignazio Moser, finalmente il grande annuncio a Venezia. Erano giorni che il fidanzato di Cecilia Rodriguez stuzzicava la curiosità dei fan con un progetto rimasto top secret fino a poche ore fa. Arrivato alla 79esime Mostra del Cinema, l’ex concorrente del GF Vip ha vuotato il sacco su Instagram.

Il figlio di Francesco Moser è sbarcato in laguna da solo. La fidanzata Cecilia Rodriguez è infatti rimasta a casa a Milano lasciandogli completamente la scena. Al Lido Ignazio Moser è sceso dal motoscafo e si è concesso alla stampa e parlato del suo debutto da attore.





Ignazio Moser Venezia, finalmente il grande annuncio

Proprio così: insieme al regista, i produttori e alcuni del cast della pellicola il 30enne ha parlato di questa svolta di carriera. “Faccio parte dei ‘nuovi’. Non posso nascondere che era uno dei miei sogni nel cassetto partecipare a un film, questo è potuto accadere grazie a Christian e gli altri”, ha detto Ignazio Moser.

E ancora, sempre ai giornalisti a Venezia: “Mi è stata data una grande occasione. Spero di riuscire a dare, come ho sempre fatto nella mia vita il massimo”. Ignazio Moser è poi entrato nei dettagli: “Il mio personaggio, Lorenzo, è, come me, uno sportivo. È un ex calciatore. Avrà un momento di vita un po’ travagliato, avrà una liaison platonica con Roberta. Come ho già detto, è la mia prima esperienza e cercherò di metterci tutto”.

Dopo la tv da concorrente dei reality e da conduttore, gli shooting da modello, la carriera da imprenditore di vini ora Ignazio Moser si butta nella recitazione. Ma “Non penso che farò l’attore nella vita… O forse sì… Però perché non vivere un’esperienza così forte e così unica come questa? Solo uno sciocco non avrebbe accettato almeno di provare. O forse solo uno sciocco lo avrebbe fatto ma io ormai ho deciso che lo farò e lo farò al massimo delle mie possibilità”.

