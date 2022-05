“Non sapete che mi ha fatto?”. Il vip del GF spara su Luca Argentero: “Eravamo fratelli, che delusione”

Fedro Francioni e Luca Argentero, la fine di un’amicizia. I due sono stati protagonisti nel Grande Fratello edizione 2003. E hanno condiviso, oltre l’esperienza nel reality, anche molto altro. Poi i due hanno preso strade diverse: Argentero è diventato uno degli attori italiani più richiesti, mentre Fedro è tornato alla sua vita. E qualcosa tra i due si è rotto, come spiega l’ex gieffino. Il 53enne, sposato e con un figlio di 6 anni, ha rilasciato un’intervista al Corriere del Veneto.

Sul GF Fedro Francioni ha raccontato di aver partecipato a causa di una scommessa persa con un’amica: “Andai in piazza del Popolo a Roma dove c’era una piccola roulotte del Grande Fratello. In coda c’erano duecento persone, uno più strano dell’altro. Sembrava un circo. Lasciai il mio nome allo staff e mi dissero di aspettare. Dopo un’ora di attesa, io che tra l’altro non avevo nessuna voglia di fare quel provino, avevo deciso di andarmene. Il pegno era comunque stato onorato. Ma quando stavo per allontanarmi fui chiamato”.





Fedro, il lutto e la “delusione” per Luca Argentero

Dopo il provino Fedro su scelto e restò ben 67 giorni dentro la Casa. Poi decise di uscire a causa di un grave lutto: “Era morta una zia a cui tenevo molto. In quegli anni non succedeva come ora che ti fanno entrare e uscire. Li mi dissero: o dentro o fuori. Sono uscito perché ci tenevo ad andare al funerale di zia Annamaria ed abbracciare i miei cugini. Felice di aver scelto gli affetti familiari”.

Rispetto all’evoluzione del GF Vip Fedro Francioni commenta: “Oggi è cambiato tutto, parlerei di comportamenti inqualificabili, non c’è nulla di spontaneo, tutto è costruito. Ma forse è dipeso anche dal fatto che il programma dopo tanti anni cerca nuove strade”. Quando qualcuno fa il nome di Luca Argentero, anche lui presente a quel GF, Fedro si incupisce: “Quando sento questo nome per me è come mettere il dito in una piaga. Io e lui eravamo praticamente fratelli, sia dentro che fuori la Casa. Abbiamo condiviso tantissime esperienze, abbiamo anche condiviso lo stesso appartamento. Poi col tempo si è rivelato diverso, un opportunista. Abbiamo litigato e non ci vediamo più. Per me lui è stato una grandissima delusione”.

Infine Fedro ha detto la sua anche su Barbara D’Urso, conduttrice di quell’edizione del GF: “Se sei nelle sue grazie ti porta in palmo di mano, se gli stai antipatico è meglio che gli stai a 10 metri di distanza. Io fortunatamente gli ero simpatico e la vedo un paio di volte l’anno quando mi invita a Pomeriggio 5”. Oggi Fedro fa radio e dice di essere sereno: “Ho 53 anni e sono serenissimo. Ho un lavoro meraviglioso, guadagno, ho una moglie fantastica e onestamente firmerei per andare avanti così per i prossimi trent’anni”.

