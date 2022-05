“Che delusione”. Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria su Jeremias Rodriguez: “Non me l’aspettavo”

Vladimir Luxuria, la delusione che non si aspettava di ricevere. Sono trascorse 5 settimane da quando il reality show ai limiti della sopravvivenza ha esordito nella nuova edizione. Un format avvincente e tant colpi di scena sull’Isola dei Famosi. Ma tra i concorrenti spicca il nome che più di tutti sembra aver tradito le aspettative dell’opinionista.

Vladimir Luxuria avrebbe puntato tutto su uno dei concorrenti eppure qualcosa avrebbe tradito le sue aspettative. Una profonda delusione nei riguardi di Jeremias Rodriguez, Vladimir lo confessa senza alcun filtro. E tutto dopo la decisione presa dal fratello di Belen.





Hanno provato a convincerlo, ma senza esito positivo. Jeremias Rodriguez si è detto stanco delle dinamiche sull’Isola e ha preso la decisione di abbandonare il programma. Una scelta davanti cui Vladimir Luxuria ha manifestato tutto il suo disappunto.

“Nel 2008 sono stata naufraga e se lei è diventata quella che tutti conosciamo è grazie a me. A me che ho tirato fuori la sua relazione con Rossano Rubicondi. Da loro mi aspettavo la stessa grinta, invece entrambi non vedevano l’ora di abbandonare. Che delusione”, le parole di Vladimir Luxuria.

Da un lato la delusione per Jeremias, dall’altra la frecciatina alla sorella Belen. Vladimir ha preferito dire la sua senza alcun timore. Ma non esiste solo la delusione nel cuore dell’opinionista, che continua a preferire Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro, e Lory Del Santo.

