Omaggi sono arrivati da tutto il mondo dopo che domenica è stata data la notizia della morte dell’attore. 74 anni, se n’è andato in un ospedale in Spagna, con la sua quarta moglie Pam al suo fianco. La notizia affidata ad una nota della famiglia. “Siamo profondamente rattristati nell’annunciare che il nostro amato è morto in ospedale in Spagna. La famiglia chiede gentilmente che la nostra privacy sia rispettata in questo momento molto difficile”.



Attore televisivo tra i più popolari degli attori televisivi più popolari degli anni ’70 e ’80. Ha recitato nel ruolo della guardia del corpo Terry McCann in Minder dopo aver trovato fama per la prima volta nel ruolo del duro poliziotto pazzo George Carter in The Sweeney. In anni più recenti, ha interpretato il ruolo di Gerry Standing in New Tricks della BBC, e nel corso della sua carriera altri ruoli televisivi includevano Where The Heart Is di ITV, The Canterbury Tales e Moses Jones.





Morto l’attore Dennis Waterman

Dopo la notizia della morte di Dennis Waterman, altri personaggi televisivi hanno condiviso tributi all’attore, lodandolo per la sua carriera iniziata quando era bambino e durata sei decenni. Matt Lucas di Little Britain ha descritto l’attore come “iconico”. Il presentatore Nick Knowles lo ha definito un “ragazzo davvero adorabile” e il giornalista Piers Morgan ha detto che Waterman era un “attore superbo e un grande personaggio”.

Nato a Clapham, nel nord di Londra nel 1948, Waterman si è sposato quattro volte. Ha sposato la sua prima moglie, l’attrice Penny Dixon, nel 1967 e ha divorziato nel 1976. Dennis Waterman ha avuto due figlie con la seconda sua moglie Patricia Maynard, una delle quali è l’ex attrice di EastEnders Hannah Waterman – che in seguito ha interpretato sua figlia in New Tricks.



Ha attirato i titoli dei giornali quando si è separato da Maynard nel 1987 e ha sposato l’attrice Rula Lenska, ma il matrimonio è andato in pezzi dopo dieci anni. Dennis Waterman ha sposato la sua quarta moglie Pam Flint nel 2011 dopo essere stati amici per molti anni e sono rimasti insieme fino alla sua morte. In una dichiarazione, la sua famiglia ha detto che è morto domenica nella sua casa in Spagna con Pam al suo fianco.

