Vanessa Incontrada lancia l’allarme a Striscia La Notizia. Nel corso dell’ultima puntata del noto tiggì satirico in coppia con Alessandro Siani la conduttrice ha parlato anche dell’attuale situazione politica italiana. E ha parlato di un pericolo. Sono stati come sempre numerosi i servizi lanciati nell’appuntamento di ieri, mercoledì 19 ottobre. Si è parlato ad esempio di droga a Milano Rogoredo, della trasformazione di Luciana Litizzetto e molto altro.

Spazio poi al nuovo supereroe Black Adam e il caso Tg1 Fiorello con Pinuccio che ha trattato il tema dei compensi della Rai ai giornalisti. E ancora la problematica dei migranti che interessa non solo Lampedusa ma anche il nord-est d’Italia. Interessante poi l’inchiesta Shark Preyed che ha rivelato come sulle tavole degli italiani arrivi lo squalo. Ma è stato in apertura di tg che Vanessa Incontrada ha ‘preso di mira’ un noto esponente politico che rischierebbe di far saltare la formazione del nuovo governo.

Vanessa Incontrada lancia l’allarme sul nuovo governo

“Prima il foglietto contro la Meloni – ha ricordato Vanessa Incontrada – poi l’ostinazione sulla Ronzulli, poi con le parole su Putin, Berlusconi sta mettendo in pericolo la formazione del nuovo governo”. E Alessandro Siani ha subito aggiunto: “Letta, stai a sentire a me, se volete veramente battere il centrodestra, voi del Pd non dovete criticare Berlusconi, lo dovete fare segretario…”.

Insomma Silvio Berlusconi ha catalizzato le attenzioni di tutti in questi giorni caldi per la formazione del nuovo governo. Le sue frasi hanno provocato dei veri e propri terremoti e anche a Striscia La Notizia hanno voluto sottolinearlo, in modo ironico ma neanche troppo. E così l’audio del Cavaliere che parla di Putin e della situazione in Ucraina ha fatto da spunto per parlare di altri audio, stavolta del tutto inventati: “Per liberare l’Ucraina faccio attaccare Apicella con la chitarra e dopo 10 minuti se ne vanno tutti quanti…”.

Alessandro Siani e Vanessa Incontrada condurranno Striscia La Notizia ancora per pochi giorni, fino a sabato 22 ottobre. Poi saranno sostituiti da una coppia che abbiamo già visto dietro a quello stesso bancone, ovvero Sergio Friscia, al momento nel ruolo di comico nel tg, e Roberto Lipari. Il cambio di guardia avverrà lunedì 24 ottobre. Lo stesso Siani lo ha annunciato: “Ringraziamo Sergio Friscia che presto tornerà a condurre qui al nostro posto”.

