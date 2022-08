Il calciatore del Milan, Zlatan Ibrahimovic, ha deciso di farsi un regalo da sogno per questa estate. Infatti, è stato visto a bordo di uno yacht meraviglioso e il costo dello stesso è stato da urlo. E sui social network ha fatto vedere a tutti questo meraviglioso acquisto. Tutti i fan dell’atleta sono rimasti sbalorditi, non solo per la bellezza ma anche per il prezzo sborsato. Clamoroso quanto è presente sull’imbarcazione di lusso, che ha l’opportunità di contenere veramente cose pazzesche e impensabili per una persona comune.

Ancora una volta Zlatan Ibrahimovic non ha voluto essere tirchio e quindi ha uscito belle somme di denaro. Nello yacht, che ha un costo da paura, ci sono una piscina a sfioro integrata, cinque suite, il garage per le moto d’acqua e degli interni di lusso personalizzati, come scritto dal sito Leggo. Quindi, davvero qualcosa di sensazionale e di molto costoso, che ha lasciato tutti a bocca aperta. E il suo prezzo ovviamente ha fatto strabiliare gli occhi a migliaia e migliaia di suoi seguaci. (Leggi anche “Senza limiti”. E il super vip ha ragione: la foto dei muscoli subito dopo l’intervento ‘vola’)





Zlatan Ibrahimovic ha comprato uno yacht: il costo

Sempre secondo quanto scritto da Leggo, Zlatan Ibrahimovic ha preso uno yacht che si chiama Unknown, ovvero Sconosciuto in italiano. I suoi milioni di follower hanno potuto ammirare questo spettacolo presente in mare e poi è venuto fuori il costo che avrebbe sopportato Ibra per accaparrarsi l’imbarcazione lussuosa. L’anno scorso aveva cercato di prendere un Benetti Oasis 40 metri, mentre ora ha acquistato il Benetti Oasis 34 metri. Andiamo a vedere insieme quanti soldi ha speso.

Zlatan Ibrahimovic ha postato un video sui social, dove ha mostrato il suo yacht in tutta la sua magnificenza. E ha scritto: “Sangue, sudore e lacrime”. Dunque, ha fatto intendere che grazie al suo durissimo impegno e ai sacrifici fatti per diventare calciatore e poi quindi una persona molto ricca, oggi può permettersi questa creatura. E ha in qualche modo incitato tutti i suoi follower, che con l’impegno necessario possono anche loro provare a sognare una vita come quella del campione.

Per comprare questo yacht clamorosamente bello sembra che Zlatano Ibrahimovic abbia tirato fuori la bellezza di 20 milioni di euro, anche se il calciatore rossonero non lo ha confermato in via ufficiale. Ha appunto una lunghezza di 34 metri e contiene, come detto prima, tutto ciò di cui ha bisogno. E sono in tanti a sognare qualcosa di simile nella propria vita.

