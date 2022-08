Davide Bonolis diventa calciatore. Il figlio del conduttore Mediaset Paolo Bonolis ha firmato un contratto triennale con la Triestina, club di Lega Pro. Il 18enne si trasferisce a Trieste, da svincolato, dopo le esperienze con Sampdoria e Roma, nel settore giovanile, “sposando la causa alabardata – fa sapere il club in un comunicato stampa – per le prossime tre stagioni e aggregandosi alla Primavera”.

Nato a Roma nel 2004, Davide Bonolis arriva a Trieste “desideroso di cominciare questo nuovo capitolo della sua carriera, pronto a dimostrare sul campo tutto il suo valore”, come si legge sul comunicato stampa diffuso dal club. Può giocare mezza punta o esterno. Tifoso dell’Inter come il papà, cresciuto nelle giovanili della Roma, ha avuto anche un’esperienza nella Sampdoria.





Davide Bonolis è appassionato di moto e di Valentino Rossi, sogna di diventare un calciatore professionista e il contratto con la Triestina può dargli l’opportunità di provare, seriamente, a fare il grande salto nel mondo del calcio, grande passione di famiglia, visto che il padre, oltre a essere uno sfegatato tifoso dell’Inter, si diverte spesso a giocare.

Non solo il calcio, Davide Bonolis non ha mai negato di essere un appassionato del Grande Fratello Vip dove la mamma Sonia Bruganelli ricoprirà il ruolo di opinionista (è stata riconfermata dopo la sesta edizione). In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, infatti, Sonia Bruganelli aveva svelato che “A 18 anni vuole entrare nella Casa. È il suo desiderio. Io andrò a trovarlo se Signorini dal vetro me lo farà vedere. Questa è la verità, sono seria. Alfonso lo sa”.

Davide Bonolis ha compiuto 18 anni lo scorso giugno ed è il quarto figlio di Paolo Bonolis, il secondo avuto dalla moglie Sonia Bruganelli, opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, riconfermata anche per la settimane edizione che inizierà il prossimo settembre. Prima di lui il conduttore Mediaset ha avuto Stefano e Martina (che vivono negli Stati Uniti e sono nati dal primo matrimonio del conduttore), Silvia, che vive a Roma, e Adele, la piccola di casa, l’unica nata dopo di lui. Le ultime due nate dal matrimonio con la Bruganelli.

