“Un mix tra mamma e papà”. Davide Bonolis compie 18 anni: come è diventato il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Come è diventato Davide Bonolis. Figlio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, è nato a Roma nel 2004 e ha un fratello e tre sorelle: Stefano, Martina, Silvia, Adele. I primi due sono nati dalla storia d’amore tra il conduttore Mediaset e l’ex moglie e Diane Zoller.

Davide, Silvia e Adele, invece, sono figli del secondo matrimonio del conduttore con Sonia Bruganelli, quest'anno opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, che in queste ore ha pubblicato una foto del figlio per augurargli buon compleanno. Ma come è diventato Davide Bonolis?





Come è diventato Davide Bonolis: la foto a 18 anni

“MIO Cuore. 18 anni oggi. @davidebonolis_ Mantieni sempre questo sorriso, li stendi tutti #auguriamoremio”, ha scritto Sonia Bruganelli aggiungendo alcune emoticon col cuore. Tantissimi i messaggi di buon compleanno per il figlio dell’ex opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip e il conduttore di Mediaset, che tra poco concluderà una fortunata edizione del game show Avanti un altro.

“Che meraviglia. Auguroni a te carissima che sei una mamma meravigliosa e auguroni a te Davide che hai raggiunto un traguardo importante”, “Buona strada Davide, tanti auguri!”, “Verissimo, li stende tutti. Buon diciottesimo compleanno”, “Auguriiiiiiiiiii ben benvenuto fra gli adulti! Buon compleanno +18”, sono solo alcuni dei commenti dei follower di Sonia Bruganelli, che ha pubblicato una foto da bambino di Davide Bonolis, che oggi è diventato un mix tra mamma e papà.

Come è diventato Davide Bonolis – Ha compiuto 18 anni e a breve affronterà l’esame per il diploma, gioca a calcio, tifa Inter (come papà Paolo Bonolis) e sogna un futuro in televisione. Ma come è diventato Davide Bonolis? Su Instagram, dove il giovane conta già un ottimo seguito, si nota il cambiamento del figlio di Paolo Bonolis e Sonia, che è un perfetto mix tra mamma e papà.

