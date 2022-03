“È lei la nuova conduttrice”. Per la prima volta a Striscia la Notizia: chi è la sostituta di Francesca Manzini

Brutta tegola su Striscia La Notizia. Il Coronavirus colpisce ancora e fa saltare la conduzione di Francesca Manzini. Lo ha annunciato la stessa imitatrice comica sul proprio profilo Instagram: “Omicron messaggio gratuito…a presto Amici”. Poco dopo ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute: “Non ho febbre, non ho raffreddore e ho soltanto un po’ di mal di gola. Mi auguro di negativizzarmi il prima possibile per ritornare presto”.

Intanto, però, come è normale che sia, Antonio Ricci e il suo staff si sono messi alla ricerca della sostituta da affiancare a Gerry Scotti. In un primo momento era spuntato fuori il nome di Valeria Graci. Comica e conduttrice quest’ultima è diventata famosa per il duo con Katia Follesa a ‘Zelig’. Le ricordate? Erano Katia e Valeria, una coppia di donne parodia di Uomini e Donne. Poi ‘Colorado’ e ‘Scherzi a parte’, insomma una bella carriera in tv. Ma proprio nelle ultime ore sembra che a sostituire Francesca Manzini non sarà più lei…

È cambiato tutto nel giro di poche ore. Ma facciamo un passo indietro. Francesca Manzini è arrivata alla conduzione di Striscia La Notizia il 28 febbraio scorso dopo aver già condotto il programma in passato. Poi il Covid e quindi la necessità di trovare una sostituta. Anche Enzo Iacchetti era stato colpito dal virus e così in poche settimane c’è stata una vera girandola dietro al bancone del tiggì satirico di Canale5.





Girandola che continua, a quanto pare. Non sarà dunque Valeria Graci a rimpiazzare Francesca Manzini. Al suo posto arriva infatti Lorella Cuccarini. Un volto stranoto al grande pubblico non solo per la ultradecennale presenza in tivvù, ma anche per la sua attuale partecipazione ad Amici 21. Amici 21 che, come ben sapete, sta ormai giungendo alla sua fase finale, ovvero al Serale. Tornando a Striscia La Notizia Lorella Cuccarini sarà al fianco di Gerry Scotti a partire da domani, mercoledì 16 marzo.

Lorella Cuccarini e Gerry Scotti saranno al timone di Striscia La Notizia fino a sabato 19 marzo, Covid permettendo, ovviamente. La ballerina e showgirl, all’esordio assoluto nel telegiornale satirico, ha commentato così a caldo: “Ho fatto parte della squadra di Antonio Ricci per 14 anni. Ad Antonio e al suo gruppo di lavoro devo parte della mia carriera. Sarà un po’ come tornare a casa a divertirmi con loro. Lavorare poi al fianco di Gerry, per la prima volta, è un privilegio”. Come darle torto?