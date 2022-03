“Ha scelto loro”. Amici, triplo colpo di Maria De Filippi: il pubblico aspettava solo questo

Ormai manca pochissimo al serale di ‘Amici 21’, che si svolgerà a partire da sabato 19 marzo su Canale 5. Ed è notizia di poche ore fa che Maria De Filippi è riuscita a piazzare un triplo importantissimo colpo, che ovviamente ha reso molto felici i telespettatori. Si tratta di una decisione che doveva essere presa e di cui si attendeva a stretto giro di posta l’ulteriore conferma. Ora resta solamente da aspettare il comunicato ufficiale, ma il sito ‘Dagospia’ ha dato praticamente come certa questa notizia.

Ad ‘Amici 21’ ci sono invece state polemiche per il giudizio di Beppe Vessicchio. Alcuni utenti su Twitter non sembrano aver gradito il verdetto del direttore d’orchestra, tuonando contro il risultato della classifica. Secondo quanto espresso dal maestro, il primo posto per LDA, seguito da Calma, Gio Montana e ultimo posto per Crytical, posto che al di là della classifica ad accedere al finale saranno tutti i 18 allievi. Il popolo del web non sembra aver accettato di vedere Crytical giù di qualche posizione rispetto al previsto.

Bisogna intanto conoscere le squadre per il serale di ‘Amici 21’ e stando ad indiscrezioni, potrebbero essere composte da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro e infine Anna Pettinelli con Veronica Peparini. Ma tutti si stavano chiedendo chi potessero essere i tre giudici che saranno dunque importantissimi per il futuro nel programma degli allievi. Ed ecco che ‘Dagospia’ è riuscito a sapere in anteprima tutti e tre i nomi. Con il pubblico molto soddisfatto della scelta.





Visto il grande successo della scorsa edizione, ‘Amici 21’ ha preferito non correre rischi e andare sul sicuro. Infatti, la conduttrice Maria De Filippi avrebbe deciso di puntare nuovamente tutto su Stefano De Martino, Stash e Emanuele Filiberto. Non ci saranno dunque variazioni per quanto riguarda il team dei giudici, che hanno già dimostrato di avere un grande feeling. La speranza della padrona di casa è che anche i risultati in termini di ascolti possano essere uguali, se non migliori, rispetto al 2021.

Dunque, già di Stefano De Martino si era parlato a lungo in questi giorni. E su di lui c’erano pochi dubbi, visto che pare abbia anche lasciato ormai la Rai. Invece c’era bisogno di conferme sul cantante Stash e su Emanuele Filiberto, ma anche questi ultimi due hanno voluto accettare il corteggiamento di Maria De Filippi, che ovviamente sarà grata di averli con lei durante il serale.