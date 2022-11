Puntata piena di emozione quella di stamani a Storie italiane, il programma su Rai 2 guidato da Eleonora Daniele. Sul finire della trasmissione la conduttrice si è commossa. Niente lacrime ma la voce rotta dall’emozione. In queste settimane Eleonora Daniel ha mostrato ogni aspetto del suo carattere, quello sensibile di oggi e quello duro dei giorni scorsi come ben sa Elfrida Ismolli, ovvero la moglie del cantante Edoardo Vianello che aveva attaccato la legge sul divorzio.



Una posizione non condivisa dalla presentatrice Rai che ha reagito così: “Invece meno male abbiamo avuto una legge in Italia dove il divorzio esiste ed è possibile separarsi. In questa trasmissione non puoi fare. Frida fammi parlare. Siamo su Rai Uno e ci stanno ascoltando tantissime persone, ci sono donne che vengono uccise tutti i giorni perché i loro uomini non accettano la separazione, dire una frase del genere secondo me è un grave errore da parte tua. Io mi dissocio totalmente dalla frase che hai detto”.

Leggi anche: “Sto male, sono addolorata”. Eleonora Daniele in lutto. La notizia in diretta: “Non ci credo”





Storie italiane, Eleonora Daniele ricorda Roberto Maroni



Oggi, invece, è stato il tempo del dolore. “Terminiamo la diretta con queste immagini, le foto di Bobo Maroni. Per la sua morte c’è il cordoglio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha inviato ai familiari dell’Onorevole un messaggio di condoglianze”. Parole che si uniscono a quelle di tanti che oggi sono rimasti sconvolti dalla prematura scomparsa dell’l’ex ministro dell’interno morto stamani.



Tra i primi messaggi c’era stato quello di Giorgia Meloni. “Sono profondamente colpita dalla notizia della scomparsa di Roberto Maroni”. “Un amico, un politico intelligente e capace, un uomo che ha servito le Istituzioni con buonsenso e concretezza. Il Governo esprime il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile”. Poi era stata la volta di Matteo Salvini.



“Grande segretario, super ministro, ottimo governatore, leghista sempre e per sempre. Buon vento Roberto. Un pensiero e una preghiera per chi ha fatto il segretario della Lega prima di me. Un pensiero alla sua famiglia e a chi lotta contro la malattia”. Parole, per una volta, condivise da tutta la politica italiana senza distinzioni.

“Sto male, sono addolorata”. Eleonora Daniele in lutto. La notizia in diretta: “Non ci credo”