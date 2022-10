Eleonora Daniele in lutto. A Storie Italiane ha saputo nel corso della diretta una notizia bruttissima, che le ha completamente stravolto la sua giornata in senso negativo. Immediatamente il suo volto è diventato molto triste e ha faticato a non piangere, vista la fortissima commozione che l’ha travolta in studio. Le sue parole le sono uscite spontanee e sono la prova che il suo stato d’animo è andato sotto i tacchi improvvisamente. Non è stata l’unica a soffrire tantissimo per questo decesso davvero inaspettato.

Ed Eleonora Daniele era stata colpita da un lutto, sempre durante Storie Italiane, solamente meno di un mese fa: “Dobbiamo dare una notizia, ho appena visto una notizia. Roberto Alessi, dicci qualcosa. Purtroppo è morto Bruno Arena. Roberto, ci ha raggiunto questa bruttissima notizia”. Infatti, in quei frangenti era giunta la comunicazione della morte del comico, facente parte del duo de I Fichi d’India. E nella giornata di martedì 18 ottobre un altro brutto contraccolpo l’ha colta durante la diretta televisiva.

Eleonora Daniele in lutto: a Storie Italiane annuncia morte Franco Gatti

Eleonora Daniele ha subito un lutto molto forte e a Storie Italiane ha esordito così, quando l’hanno informata dell’accaduto: “Mi sento veramente male, non posso crederci. Purtroppo è morto, è questa la notizia che ci è appena arrivata dall’Ansa. Lo avevamo sentito pochi giorni fa. Lui aveva mandato un bellissimo messaggio a Marina Occhiena”. Non era stato possibile averlo come ospite in studio per le sue condizioni di salute non ottimali, ma mai la conduttrice avrebbe immaginato che sarebbe deceduto di lì a poco.

Eleonora Daniele ha annunciato dunque in diretta la morte di Franco Gatti, componente dei Ricchi e Poveri. E poi la presentatrice Rai ha aggiunto ancora: “L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia Gatti, che ha detto: ‘Se n’è andato un pezzo della nostra vita, ciao Franco’. Siamo tutti molto molto addolorati, sapevamo che Franco stava male. Ma non avrei mai immaginato di dover dare una notizia del genere. Lui era una persona speciale e un amico”. Poi con grandi difficoltà ha ripreso la puntata.

Dolore in diretta anche per Federica Panicucci a Mattino Cinque: “Prima di chiudere vogliamo rivolgere un saluto a Franco Gatti, storico appartenente del gruppo Ricchi e Poveri. Ci ha lasciato. Ci teniamo a salutarlo”. E l’altro conduttore Francesco Vecchi ha aggiunto: “Un forte abbraccio”. Un dolore davvero difficile da sopportare.