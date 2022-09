Puntata molto triste quella di Storie Italiane di Eleonora Daniele. Durante l’appuntamento del 28 settembre, è arrivata in diretta una bruttissima notizia che ha causato un lutto in tutta l’Italia. Una perdita dolorosa, che ha lasciato senza parole milioni di italiani che tanto lo avevano apprezzato nel corso della sua vita. Ha fatto ridere diverse generazioni e se n’è andato per sempre, dopo che per anni ha lottato contro una patologia che con il tempo purtroppo non gli ha dato possibilità di ristabilirsi del tutto.

Dunque, a Storie Italiane è calato il silenzio e poi la tristezza quando Eleonora Daniele ha parlato di questo lutto terribile. Intanto, Nuovo Tv si è soffermato nei giorni scorsi sulla conduttrice designandola come possibile erede di Mara Venier: “Eleonora è la perfetta erede e l’unica a cui Mara pare voglia lasciare la sua trasmissione”. E poi è stata rivelata una frase che proferì Mara: “Quando la guardo negli occhi so che mi posso fidare perché lei, come me, ha vissuto momenti davvero molto difficili”.

Storie Italiane, Eleonora Daniele annuncia un lutto: “Morto Bruno Arena”

Purtroppo il bello e il brutto della diretta è che all’improvviso possono sopraggiungere notizie inaspettate, che rendono l’atmosfera molto triste. Ed è ciò che è successo a Storie Italiane, con Eleonora Daniele, rimasta incredula dinanzi a quel lutto: “Dobbiamo dare una notizia, ho appena visto una notizia. Roberto Alessi, dicci qualcosa”. Poi, una volta compreso che si era di fronte ad un annuncio ufficiale, la presentatrice Rai ha ripreso forza e ha comunicato al pubblico quella brutta informazione.

Eleonora Daniele ha quindi esclamato, con l’emozione che l’ha travolta da un momento all’altro: “Purtroppo è morto Bruno Arena. Roberto, ci ha raggiunto questa bruttissima notizia”. E Alessi ha commentato così il decesso del comico dei Fichi d’India: “La notizia è orrenda perché quando un artista ci lascia, diventiamo tutti più poveri. Non ero amico di Bruno, conosco molto di più Max Cavallari che è sempre stato il suo socio, diciamo così, dei Fichi d’India. Un duo che ci ha regalato risate, allegria e leggerezza”.

Poi Alessi ha aggiunto: “Per me è stato molto commovente quando è stato portato allo stadio di San Siro e tutta Milano ha abbracciato lui e la sua famiglia. Quando una persona lascia un vuoto così forte, è perchè è arrivata all’anima di chi gli ha voluto bene. Abbiamo tutti noi un debito di riconoscenza verso chi ci ha regalato serate e risate”.