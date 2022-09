“È così…”. Morte Bruno Arena, cosa ha fatto l’amico Max Cavallari dopo il suo addio

Morte di Bruno Arena, l’ultimo gesto dell’amico di sempre. Un duo di comici, quello de I Fichi d’India, che ha mosso i primi passi nei locali di Varese e che con determinazione ha poi raggiunto il palcoscenico televisivo di Zelig, conquistando con ironia il pubblico italiano. Un’aneurisma ha poi costretto Bruno Arena alla sedia a rotelle e da quel giorno del lontano 2013, Max Cavallari è rimasto sempre al suo fianco in nome di un’amicizia intramontabile.

Max Cavallari dopo la morte di Bruno Arena, un gesto che commuove. Di poche ore la notizia del decesso del celebre comico del duo I Fichi d’India. A darne la notizia è stato il figlio Gianluca. Bruno lascia un vuoto incolmabile e profondo nel cuore di amici e colleghi: “Riposa in pace caro amico mio”, ha scritto sui social Paolo Belli.

Max Cavallari dopo la morte di Bruno Arena: l’ultimo addio allo storico amico e collega de I Fichi d’India

Ma la morte non riuscirà mai a strappare il rapporto di amicizia tra Bruno Arena e Max Cavallari, che da quel giorno del 17 gennaio del 2013, ovvero quando il comico è stato colpito da un aneurisma poco dopo la registrazione di una puntata di Zelig, ha sempre dimostrato vicinanza e supporto al collega. (I Fichi d’India, l’ultima foto dice tutto. E il pubblico giustamente commosso)

Di non troppo tempo fa, un post di Max Cavallari reso pubblico su Facebook mostrava uno scatto in compagnia dell’amico Bruno Arena con tanto di didascalia che come sempre riusciva a strappare un sorriso a tutti: “Buonasera a tutti! Buon sabato sera! Un abbraccio fico a tutti!”, aveva scritto.

Dopo aver appreso la notizia della morte di Bruno Arena, Max Cavallari non poteva che rendere pubblico il suo ultimo addio allo storico amico e collega. Ecco dunque comparire su TikTok un fermo immagine del primo piano di Max sul brano di Ivano Fossati: occhi loquaci e un dolore che non necessita di essere espresso a parole.