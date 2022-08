Bruno e Max, ve li ricordate? Una coppia di amici ma anche di professionisti che hanno sempre saputo strappare una risata al pubblico di fan. Nonstante il tempo che passa, la coppia nota come I Fichi D’India tornano a mostrarsi insieme, legati da un rapporto di amicizia inossidabile.

Bruno e Max amici per sempre. Il tempo può sicuramente far cambiare le cose, ma non per loro. La coppia di comici de I Fichi d’India si mostrano ai fan più gelati che mai. Come molti sanno Bruno Arena è stato colpito da un aneurisma cerebrale 9 anni fa nel bel mezzo della registrazione di Zelig.





Bruno e Max de I Fichi d’India più amici di prima. La foto di coppia

Tanti mesi trascorsi in ospedale prima del trasferimento in una clinica di riabilitazione e al suo fianco sempre il caro amico di vita e di palcoscenico. Max sempre presente da quando Bruno è stato costretto dall’ictus alla sedia a rotelle.

Insieme dunque, più uniti di prima e con quell’ironia e gioia di vivere che hanno sempre saputo comunicare a tutti: “Buona sera a tutti! Buon sabato sera! Un abbraccio fico a tutti! Bruno e Max”, si legge a corredo della foto scattate durante una passeggiata.

E per i fan è una gioia vederli ancora così, i commenti dicono tutto e molto altro: “Incredibile…ho pianto dalle risate che mi avete regalato quando eravate in scena, piango per la dolcezza che questa foto trasmette…Testimonianza che i sentimenti profondi esistono”, scrive un utente.

