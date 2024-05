Affari Tuoi salta per ben tre appuntamenti. Non arrivano buone notizie per i tanti appassionati del gioco coi pacchi condotto da Amadeus. Proprio in questi giorni si è saputo dell’addio del conduttore alla Rai e del suo prossimo approdo sul Nove, canale Discovery che ha già sedotto anche Fabio Fazio. Mentre si cerca di capire chi sarà a rimpiazzare il popolare showman è arrivata la ‘mazzata’.

Sono ben tre le puntate di Affari Tuoi che saltano e per molti è davvero troppo. In tanti si sono riversati sui social per protestare contro questo cambio di programmazione della Rai. C’è chi si chiede come sia possibile, soprattutto per un programma tanto seguito. Pensate che poco tempo fa ha conquistato ben 6 milioni di spettatori con il 27,52% di share. Andiamo a scoprire il perché di questo cambiamento.

Leggi anche: “Cosa arriva dopo”. La decisione Rai su Affari Tuoi, succede dopo l’uscita di Amadeus





Perché Affari Tuoi salta tre appuntamenti il 2, 3 e 9 maggio

Il gameshow di Amadeus “Affari Tuoi” non sarà trasmesso da Rai1 oggi giovedì 2 maggio e neppure giovedì prossimo 9 maggio perché al suo posto andrà in onda la doppia sfida di Europa League della Roma. I giallorossi di mister Daniele De Rossi, dopo aver battuto il Milan, affronteranno il Bayern Leverkusen, finora mai sconfitto in stagione, nella semifinale di EL.

Saranno contenti i tifosi della Roma che potranno vedere le partite sulla Rai senza dover per forza acquistare altri pacchetti su Dazn e compagnia. Meno contenti i numerosi telespettatori di Affari Tuoi che dovranno fare a meno del programma anche in un’altra occasione, cioè domani venerdì 3 maggio.

lo ancora fermo a ieri sera, Amadeus che urla e ripete 200.000€, è e resterà il ricordo + bello di sempre che avremo di AMA in questi anni ad #affarituoi pic.twitter.com/ma6ajLwOjy — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 🐅 (@zabetta97) April 26, 2024

Domani venerdì 3 maggio è previsto infatti un altro evento ‘speciale’. Rai1 trasmetterà infatti l’edizione numero 69 dei David di Donatello e quindi niente Affari Tuoi. Il pubblico protesta: “Noooo dobbiamo aspettare sabato per la prossima puntata”, “e io che faccio domani e dopodomani senza i pacchi ma siete folli”, “Due giorni senza Affari Tuoi perché i milionari in mutande giocano a palla” sono solo alcuni dei commenti sui social.

Amadeus, retroscena bomba a poche settimane dall’addio: “Potrebbe tornare alla Rai”