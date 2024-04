In casa Rai la rivoluzione è adesso. Scatta la stagione dei grandi cambiamenti per la tv pubblica. A fine maggio va in “scadenza” il palinsesto autunno-inverno e parte ufficialmente la programmazione estiva. In questi giorni all’interno dell’azienda pubblica sono in corso riunioni febbrili per mandare al posto giusto tutte le tessere del puzzle. Anche il minimo errore potrebbe costare carissimo in termini di ascolti.

Il lavoro al quale sono chiamati i dirigenti della Rai è ancora più complesso del solito. La sfida è doppia, infatti. Il “cambio di stagione” coincide quest’anno anche con alcuni cambiamenti epocali per quanto riguarda la conduzione dei programmi, soprattutto in proiezione del prossimo autunno. Quale sarà la reazione del pubblico? È la domanda che si sente pronunciare con insistenza in questi giorni per i corridoi di viale Mazzini. I vertici Rai sanno di avere gli occhi puntati addosso.

Un vero rompicapo. Ovviamente l’incognita più grande riguarda il “dopo Amadeus”. Il contratto del conduttore siciliano va a scadenza esattamente con la messa in onda dell’ultima puntata di Affari Tuoi, fissata per il primo giugno. Come è stato annunciato da giorni ormai, Amadeus dirà addio all’azienda del servizio pubblico dopo anni di onorato servizio, per passare al Nove.

La domanda è quindi: cosa andrà in onda al posto di Affari Tuoi? “Come ogni anno, a fare compagnia al pubblico subito dopo cena, aspettando i programmi della prima serata, nelle calde serate d’estate sarà l’inossidabile Techetecheté che, come Affari Tuoi, verrà trasmesso sette giorni su sette, quindi dal lunedì alla domenica. La prima puntata dell’edizione 2024 di Techetecheté è fissata per domenica 2 giugno, all’indomani dell’addio ufficiale di Amadeus alla Rai… tuttavia è possibile che la fine delle trasmissioni che ogni giorno intrattengono il pubblico di Rai1, Affari Tuoi compreso, possa slittare di qualche settimana”, spiega il sito “La nostra Tv”.

“Se ciò dovesse accadere anche quest’anno, non sappiamo se Affari Tuoi finirà comunque il 1° giugno o se la Rai chiederà ad Amadeus di realizzare puntate extra (per la gioia, eventualmente, dei concorrenti che a fine maggio non avranno ancora giocato)”.

L’unica cosa certa è che dopo l’estate tornerà in onda “Affari tuoi” senza Amadeus, appunto. Al momento continuano a rincorrersi le voci su chi sarà il suo sostituto alla conduzione della trasmissione dei pacchi. Una eredità difficile da gestire. I nomi che girano sono tanti, ma quasi tutti gli esperti ormai sembrano convergere su quello dell’ex ballerino di Amici, Stefano De Martino.