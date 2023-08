Stefano De Martino sembra aver trovato l’amore, dopo le polemiche delle settimane scorse sembra aver chiuso la parentesi Belen Rodriguez. Per Stefano sono settimane complicate in cui è stato messo in discussione anche il suo futuro in Rai. La Rai sarebbe nervosa per via delle costanti voci di gossip su De Martino, come riferisce il portale di Roberto D’Agostino: “Quasi tutti i conduttori nazional-popolari hanno condotto una vita privata e sentimentale morigerata o sono stati bravi a nascondere le loro scappatelle”.

“Tutto il contrario di ciò che fa Stefano De Martino: la sua storia di disamore e tradimenti tiene banco anche questa estate e si dice che ai piani alti della Rai questi comportamenti stiano iniziando a far storcere il naso”.

Come è stato annunciato nei palinsesti della Rai, nella prossima stagione televisiva Stefano De Martino sarà protagonista nel programma De Martino Show su Rai2.





Stefano De Martino in barca con una misteriosa mora

Inoltre, è stato scelto come voce narrante del docu-reality Il collegio. E chissà se avrà parlato del suo futuro in televisione con la sua nuova fiamma. Perché sembra proprio che Stefano abbia di nuovo il cuore impegnato. L’ex di Belen è stato pizzicato in barca con al fianco una ragazza. Di flirt al ballerino ne sono stati attributi non pochi nelle ultime settimane.

Secondo le indiscrezioni emerse da Fabrizio Corona, Stefano De Martino starebbe frequentando un’altra donna: Beatrice Vendramin. Indiscrezioni, però, smentite dall’ex della stessa che ha pubblicato degli scatti insieme alla ragazza. Ma stavolta pare diverso. Scrive Leggo come: “In barca, nelle immagini dell’amico Edoardo Conti, modello milanese, Stefano De Martino appare rilassato”.

“Lontano dai rumor che impazzano sul suo conto e con una ragazza al suo fianco di cui, però, si vede a stento il volto. Sarà lei la nuova fiamma del conduttore?”. C’è chi giura di sì, proprio ora che anche Belen sembra aver voltato pagina con Elio Lorenzoni.