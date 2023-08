Grande Fratello Vip, a meno di un mese dal via dell’edizione numero 8 piovono polemiche a non finire: lanciare un bomba contro il programma di Alfonso Signorini è Cristina Plevani, la vincitrice della prima indimenticabile edizione. Durante un’intervista concessa a Giada Di Miceli su Radio Radio durante Non succederà più ha usato toni molto duri: “Dopo 23 anni non vedo il senso di mandare in onda il Grande Fratello”.

“Però posso comprendere che a livello commerciale c’è ancora tanta pubblicità, quindi i soldi che entrano in azienda. A me ha stancato, io lo chiuderei. Il Grande Fratello non è più lo stesso. Se io devo guardare il programma per farmi venire il fegato grosso per le persone mi dà fastidio. Adesso hai tutto servito e riverito. Adesso è una vacanza, sei pagato, chiamali scemi quelli che dicono di no oggi”.





GF Vip, Cristina Plevani contro Signorini: programma da chiudere

E ancora: “Poi vogliono vedere il trash e alla gente piacciono i litigi. Io sono stata fortunata, perché quando l’ho fatto io i social non c’erano. Tutta questa cattiveria non c’era. Io non ho avuto gente che ti insultava. Adesso andare al Grande Fratello è darti in pasto spesso e volentieri alla parte più ignorante di chi guarda la televisione. Si divertono a insultarti. Io di questo non avrei voglia”.

La scelta del cast, insomma, verrebbe fatta in base alla capacità del personaggio di dividere e non per il suo essere genuino. Plevani non si ferma qui perché poi arriva la botta a Signorini: “Come presentatore a me Alfonso Signorini non piace. Grande professionista come direttore di giornale ma come conduttore no. Dava l’idea che ci fossero dei suoi amici, dei privilegiati. Poi magari non era colpa sua ma era colpa degli autori”.

E ancora: “Sembrava ci fossero dei partecipanti di Serie A e di Serie B. Signorini spesso mi dà l’idea che non è super partes. Se tu sei il conduttore, sii sopra le parti. Non fare l’amico e non fare il nemico. Ad esempio quando c’era Katia Ricciarelli, lei ha avuto un trattamento diverso dagli altri. Non mi piace che adesso ci vadano cani e porci. Te lo devi meritare di andare in tv”.