Uscita fuori una notizia pazzesca sul concorrente del Grande Fratello, Alessio Falsone. Infatti, si è scoperto in queste ore che ha avuto una fidanzata famosa e decisamente molto bella. Attualmente nella casa sarebbe ormai protagonista di una sorta di triangolo amoroso. Anita ha messo gli occhi su di lui, sebbene sia fidanzata, visto che ha detto: “Lui è il mio tipo mentalmente”.

Ma al Grande Fratello si è notato anche l’interesse di Alessio nei confronti di Perla, la quale dovrebbe riprovarci con Mirko una volta finito il reality ma tutto resta ancora un mistero. Intanto, sappiamo che Falsone ha avuto una fidanzata famosa in passato e il suo nome è conosciuto da tutti. La bellezza di questa ragazza è clamorosa, quindi sono tutti rimasti increduli davanti a questa notizia.

Leggi anche: “Ciao ciao Mirko, fine dei Perletti”. Perla al Grande Fratello, nella notte cambia tutto





Grande Fratello, Alessio ha avuto una fidanzata famosa e bellissima: chi è

Come ricordato dal sito Novella 2000, uno dei protagonisti del Grande Fratello è un allenatore di calcio ed è pure stato un calciatore ma ora è attivo nella ristorazione. In attesa di capire se succederà qualcosa tra lui e Anita o Perla, andiamo a scoprire insieme con chi è stato legato sentimentalmente negli anni passati. E resterete tutti a bocca più che aperta.

Alessio Falsone, come riferito da Novella 2000, sarebbe stato fidanzato con Carolina Stramare. La modella, diventata Miss Italia nel 2019, proprio in quel momento della sua vita pare dividesse la sua vita sentimentale con l’attuale gieffino. La relazione sarebbe durata otto mesi e poi c’è stata la separazione. Chissà se Signorini tirerà fuori l’argomento nelle prossime puntate.

Carolina Stramare, 25 anni, avrebbe dovuto partecipare all’Isola dei Famosi nel 2021 ma non partì per l’Honduras per motivi familiari. Nel 2023 è stata concorrente di Pechino Express. Per quanto riguarda la sua vita privata, si era parlato di una sua relazione con Antonino Spinalbese. Lei è finita al centro di diversi flirt, mai ufficializzati, con Eros Ramazzotti, Christian Maldini, Matteo Bocelli, Dusan Vlahovic e Ionut Radu.