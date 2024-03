Perla al Grande Fratello, le carte in tavola potrebbero presto cambiare. Ne sono convinti molti utenti che sui social hanno già decretato la “fine dei Perletti”. Ma andiamo con ordine. Avevamo lasciato la gieffina assicurare anche nell’ultima diretta di essere innamorata di Mirko ma anche di non sentirsi fidanzata. Insieme ad Alessio Falsone aveva poi ribadito che tra loro c’è solo amicizia, niente di più. Mirko non aveva infatti esitato a manifestare la sua gelosia alla vista di tante complicità.

L’ex concorrente aveva infatti rivelato di aver visto un avvicinamento particolare della ex e il nuovo arrivato e anche Beatrice Luzzi nell’ultima puntata ha detto “Secondo me a lei un pochetto piace Alessio“. Eppure, come detto, lei ha sempre negato: “Ma no, io fin dall’inizio ho avuto empatia nei suoi confronti. Siamo complici e ci divertiamo. Poi a lui piace un’altra persona all’interno della casa, quindi… state tranquilli che non gli piaccio io. Non penso di piacere a lui. Chi è l’altra persona? Vabbè è Anita“.

Leggi anche: “Non posso più nascondermi”. Grande Fratello, Anita confessa tutto a Varrese e Rosy: è scoppiato l’amore





GF, Perla choc: “Fine dei Perletti”

Ora è successo che nella notte, pochi minuti prima che Mediaset Extra staccasse la diretta, Perla ha raggiunto Greta e Sergio nel letto e iniziato a parlare in codice. Come riporta il sito Biccy, ha chiesto al coinquilino cosa si fosse detto con un altro inquilini (pare Alessio) e poi ha cominciato a parlare di “vecchie e nuove scarpe”: “Ci sono le vecchie scarpe e le altre. Quelle da prova vedo che sono molto interessanti e molto coinvolgenti, a volerle… uno può desiderarle. Però per quanto riguarda l’altro paio di scarpe, quella situazione ti va stretta”.

“Se devo aspettare che le vecchie scarpe si allarghino? No, perché… a te comunque ti interessa e stai male se le altre scarpe se ne andassero. Magari tu vuoi tanto la Nike, e poi scompare e non è più la Nike che volevi tu come all’inizio, non è bello. Uno non può sapere come andrà. Non è che uno compra subito la Fila al posto delle Nike, perché al momento costano troppo”, ha continuato Perla. E ancora: “Devo aspettare per paura che mi facciano male i piedi nelle nuove scarpe? Ok”.

#Grandefratello

Mirko paragonato a un paio di nike che non vuole più mi sento male, l'era dei perletti è finita ora ci sono i falsiero ci dispiace pic.twitter.com/7tCCEGE7hl — fm (@La_gazzette) March 1, 2024

Perla non sa manco lei che ha preso una grossa sbandata per Alessio

Ed

É chiaro a tutti.#grandefratello — Ilaria (@ilariaa_am) March 1, 2024

È quindi intervenuta Greta che, sempre parlando in codice, l’ha messa in guardia: “Attenta che non hai la sicurezza che questo paio di scarpe si allarghi”. Ma pochi secondi dopo è intervenuta un’autrice, che ha bacchettato i tre concorrenti: “Ragazzi basta parlare in codice!”. Sui social il video è presto rimbombato e molti, come anticipato in apertura, si sono convinti che Perla in realtà sia interessata ad Alessio e che stesse parlando proprio di lui definendolo “nuove scarpe”.