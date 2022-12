Nuova puntata di Dritto e Rovescio, il talk del giovedì sera di Rete4 e sorpresa per il pubblico: dopo la sigla in studio non si presenta Paolo Del Debbio, lo storico conduttore del programma. Al suo posto c’è Marcello Vinonuovo: si tratta sempre di un giornalista di Mediaset che in più occasioni è stato chiamato a sostituire Paolo Del Debbio. Vinonuovo ha 42 anni, è originario di Palermo, ma è cresciuto a Salerno. Ha lavorato in diverse radio e riviste locali, si è laureato in Filosofia all’Università Federico II di Napoli.

Quindi l’approdo come redattore del gruppo Rcs Media Group, per poi arrivare a Mediaset dove ha iniziato a lavorare come inviato per il tg di Studio Aperto e poi Tgcom24. Giovane e preparato, ha collaborato con programmi come Matrix e Quinta Colonna, altro programma condotto sempre da Paolo Del Debbio. Insomma, Vinonuovo non è un debuttante e ha già una buona esperienza alle spalle. Anche il pubblico ha mostrato di apprezzare la sua conduzione e Mediaset ha quindi deciso di puntare su di lui.

Paolo Del Debbio assente a Dritto e Rovescio: è influenzato

Poco dopo l’inizio della puntata di Dritto e Rovescio Vinonuovo si è subito collegato con Paolo Del Debbio per spiegare il motivo della sua assenza al timone del programma: il conduttore è rimasto a casa, bloccato dalla febbre. Per questo ha dovuto saltare l’ultima puntata dell’anno di Dritto e Rovescio. “Paolo Del Debbio purtroppo non sta bene, ma noi siamo subito in collegamento con lui”, ha detto Marcello Vinonuovo.

“Ciao, un saluto a tutto il pubblico. Purtroppo proprio prima dell’ultima puntata mi sono beccato anche l’influenza, dopo il Covid a giugno. Comunque Marcello abbiamo fatto una bellissima stagione, dobbiamo ringraziare il nostro pubblico, perché veramente ci ha dato delle soddisfazioni grandissime da settembre ad ora. Mi dispiace di non essere lì a far gli auguri di Natale e buon Anno a tutti, ma li faccio da casa, perché la febbre purtroppo mi costringe a casa”, è stato il messaggio di Paolo Del Debbio, visibilmente influenzato e perciò costretto a salutare la puntata che precede le feste.

Paolo Del Debbio ha potuto anchr salutare anche il primo ospite di puntata, il governatore del Veneto Luca Zaia (anche lui influenzato) “La saluto! Mi spiace non intervistarla, ma la lascio in mani del mio giovane collega molto bravo e capace”. In questo modo il giornalista si è congedato dal pubblico dal momento che la puntata di ieri sera – giovedì 15 dicembre – è stata l’ultima dell’anno prima delle feste natalizie. Dritto e Rovescio riprenderà il 12 gennaio 2023 in prima serata.