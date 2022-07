“Scelta obbligata”. Mediaset, la decisione sui programmi di Paolo Del Debbio e Mario Giordano

Mediaset ha preso la sua decisione su Paolo Del Debbio e Mario Giordano e i rispettivi programmi Dritto e rovescio e Fuori dal coro. Si attendeva con grande trepidazione da parte del pubblico la comunicazione ufficiale dell’emittente di Pier Silvio Berlusconi, che è arrivata in queste ore. E c’è anche una novità su Barbara D’Urso con un ulteriore dietrofront del Biscione. Vi avevamo raccontato del possibile ritorno di Carmelita già ad agosto, ma invece non sarà così.

Il sito DavideMaggio ha ripreso le notizie rivelate da Mediaset. Una decisione quella presa su Paolo Del Debbio e Mario Giordano che era parecchio attesa dai telespettatori. La trasmissione Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso non ha subito invece modifiche, nonostante le insistenti indiscrezioni, infatti ripartirà su Canale 5 a partire da lunedì 5 settembre, come accadrà anche a Mattino Cinque News con Federica Panicucci. Ma vediamo insieme che novità ci sono su Del Debbio e Giordano.





La decisione di Mediaset su Paolo Del Debbio e Mario Giordano

C’è un cambiamento in vista per i due conduttori di Dritto e rovescio e Fuori dal coro di Rete 4. La crisi governativa con il crollo del governo Draghi e le elezioni politiche fissate per il prossimo 25 settembre hanno stravolto i piani anche dell’emittente televisiva. Mediaset ha assunto una decisione importante e definitiva su Paolo Del Debbio e Mario Giordano. Ma anche altre trasmissioni devono fare i conti con cambiamenti, che fino a pochi giorni fa non sembravano essere all’ordine del giorno.

Vista la mutata situazione politica con le elezioni che si terranno tra meno di due mesi, Mediaset ha voluto anticipare il ritorno di alcuni programmi di informazione. Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio ricomincerà a lavorare da giovedì 25 agosto, mentre Mario Giordano con Fuori dal coro da martedì 30 agosto. Quindi, il Biscione ha preferito non aspettare l’arrivo del mese di settembre e ha chiesto ai conduttori in questione di riprendere le loro attività televisive già ad agosto.

Mediaset ha anche stabilito che Zona Bianca andrà in onda il lunedì e il giovedì e ripartirà il 28 agosto; Controcorrente – Prima Serata di mercoledì ma ci saranno delle puntate speciali nel mese di agosto e precisamente il 2, il 9, il 16, il 21 e il 23. Quarta Repubblica ricomincerà dal 29 agosto, mentre dal 12 settembre spazio a Stasera Italia e nel fine settimana con Controcorrente. Intanto, c’è molta curiosità per Paolo Del Debbio e Mario Giordano, che ritorneranno a fare compagnia a tanti italiani.

