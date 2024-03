È tornato il sereno tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la coppia ha deciso di darsi una seconda possibilità soprattutto per il bene della piccola Celine, la bimba nata dalla loro unione. Proprio Celine è la protagonista di un video che sta spopolando in rete. Tanti i commenti per lei, e anche per i genitori sul ritorno di fiamma tra i quali erano in pochi a credere. Del resto le loro parole sembravano non lasciar pensare ad altro che a una separazione.

A Verissimo, mesi fa, Sophie aveva raccontato di tradimenti e non solo. “Mi ha tirato uno schiaffo perché un altro ragazzo che era anche suo amico, mi ha accompagnata a farmi i capelli”. Poi aveva respinto al mittente le parole di Basciano che spiegava di essere la ‘vittima’ della rottura. “Non gli posso permettere di farmi passare per la cattiva. Viene fa il pianto e poi io sono la cattiva che non gli fa vedere la bimba”.





Sophie Codegoni la figlia Celine dice mamma per la prima volta

“La bambina può vederla quando vuole ma senza di me. Quel pianto non mi ha stretto il cuore, se lo dicessi sarei bugiarda. Io sono innamorata di lui ma quel pianto l’ho visto troppe volte, non mi fa più effetto. “Io non voglio più stare con lui, mi ha fatto soffrire troppo, ho avuto un attacco di panico quando ho scoperto del tradimento e lì lui non piangeva, piangevo io”.

E ancora: “Mentre lui si strusciava con altre donne io cambiavo il pannolino di nostra figlia”, poi il colpo di scena e ora ecco il video che commuove tutti. Sophie Codegoni ha infatti postato sui suoi social un tenero video in cui vediamo sua figlia Celine mentre pronuncia la parola “mamma” per la prima volta. Naturalmente il breve filmato è stato prontamente preso d’assalto dai fan.

“La vita bella e questa. Non i soldi, non il successo, una parola che racchiude la vita i sentimenti le gioie”, scrive una fan sul profilo instagram di Sophie Codegoni. E ce ne sono centinaia dello stesso tenero. Una notizia davvero bella.