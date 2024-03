A Uomini e Donne Brando ha fatto la sua scelta e non è uscito assieme a Beatriz, che quindi è stata costretta ad incassare un duro colpo. Il tronista le ha preferito Raffaella, il pubblico era curioso di capire come stesse la D’Orsi dopo che non è diventata la fidanzata del giovane. E lei ha rotto il silenzio nella giornata di mercoledì 27 marzo attraverso una storia Instagram.

Facendo un passo indietro, nello studio di Uomini e Donne Brando ha spiegato così le ragioni che l’hanno spinto a non scegliere Beatriz: “Ci sono state interferenze caratteriali, me ne prendo anche la responsabilità. Abbiamo avuto tanti momenti no, mi hanno distaccato tanto. Sei molto meglio di quello che hai tirato fuori qui. Sei bellissima, spero che riuscirai a trovare una persona come hai descritto me, però non sei la mia scelta”.

Leggi anche: “Lui l’ha richiamata”. Uomini e Donne, colpo di scena su Beatriz dopo il ‘no’ di Brando





Uomini e Donne, la prima reazione di Beatriz dopo la non scelta di Brando

E poi, sempre mentre erano seduti l’uno di fronte all’altra nello studio di Uomini e Donne, Beatriz ha risposto così a Brando: “L’avevo intuito da un po’ di settimane, ma ti ringrazio perché mi hai fatto riprovare dei sentimenti che avevo paura di riprovare. Grazie a te non mi precluderò più la possibilità di conoscere qualcuno, mi darò l’occasione di rimettermi in gioco“. E ora ha parlato per la prima volta fuori dal dating show di Maria De Filippi.

E su Instagram Beatriz ha ora spiegato ai suoi follower come stia anche moralmente, dopo la batosta a UeD: “Ci tenevo a ringraziare a cuore aperto e senza filtri tutti quanti per i bei messaggi commoventi, dolci, delicati ed empatici che sto continuando a ricevere costantemente. E non mi riferisco solamente alla giornata di ieri, bensì anche a tutti gli altri giorni durante la longevità del percorso”.

Infine, Beatriz ha concluso: “Cercherò di rispondere privatamente, ma finché non vedrete una risposta spero che voi possiate nel frattempo apprezzare questo ringraziamento pubblico. P.S.: essendo che in molti me lo state chiedendo giustamente, mi sento di rassicurarvi dichiarando che sto bene, per davvero. Vi lascio una foto dell’altra sera felice e spensierata perché la vita è continua“.