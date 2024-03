Beatriz, la bellissima notizia per la corteggiatrice di Uomini e Donne. La ragazza, che per ben 7 mesi ha fatto la spola tra casa e lo studio del programma pomeridiano di Maria De Filippi, si è ritrovata con in mano un pugno di mosche. Brando infatti non l’ha scelta, al suo posto Raffaella ha avuto la meglio, a lei rimane soltanto una bella esperienza e un messaggio molto taccante del suo tronista.

Brando, infatti, poco prima di scegliere le ha detto che le augura di trovare una persona speciale ma che al momento il suo cuore lo porta da un’altra parte. Ma il colpo di scena era dietro l’angolo e lo abbiamo scoperto soltanto adesso. Nonostante sia una notizia fresca di stampa, visto che il ragazzo ha scelto soltanto una decina di giorni fa, in base alle registrazioni del programma, sembra che il futuro di Beatriz sia radioso e non poco.





Beatriz, la bellissima notizia per la corteggiatrice di Uomini e Donne

A fare a meno di lei, non è Brando, che ha scelto un’altra, ma un altro tronista. Quest’ultimo ha raccontato di averla vista e incontrata e di essere rimasto scioccato dalla sua bellezza e dal suo carattere. Parliamo di Daniele e come vedremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne, le chiederà di tornare nel programma di Maria De Filippi per conoscerla. Una faccenda non proprio di tutti i giorni.

Insomma, la scelta adesso è ardua per la ragazza che dovrà decidere se tornare alla sua vita, alle sue passioni e al suo lavoro, oppure se scegliere di proseguire con la carriera televisiva (perché di questo si tratta in fin dei conti, Ndr). Beatriz è disposta, dopo sette mesi di via vai e registrazioni e sopratutto dopo la delusione con Brando, a tornare in quello studio e iniziare a corteggiare un altro?

Sembra assurdo ma nessuno può dirlo. Come se non bastasse il pubblico chiede a gran voce la ragazza seduta sul trono: sono tanti gli utenti che ce la vedrebbero bene e che in questi giorni lo stanno chiedendo a Maria a colpi di tweet. Cosa farà, dove andrà e se la rivedremo, è una decisione che spetta soltanto a Beatriz. Staremo a vedere, quindi.

