È finalmente andata in onda la puntata di Uomini e Donne con il fatidico momento della scelta di Brando. Nelle scorse puntate il tronista era stato al centro di diverse polemiche il per aver abbandonato lo studio proprio nel momento in cui avrebbe dovuto scegliere tra le due contendenti: le corteggiatrici Raffaella e Beatriz.

In quell’occasione, il tronista aveva lasciato il programma e Maria De Filippi e aveva deciso di togliere dal centro dello studio le poltrone rosse. Nella puntata di martedì 26 marzo, però, Brando ha finalmente preso la sua decisione e ha annunciato la fatidica scelta. Le anticipazioni avevano già spoilerato tutto, ma oggi la puntata è andata in onda e il pubblico ha potuto vedere con i propri occhi la scelta.

Uomini e Donne, il video della scelta di Brando

Dopo l’ingresso in studio delle corteggiatrici Beatriz e Raffaella, la conduttrice Maria De Filippi manda ha mandato in onda i filmati delle esterne fatte dalle due ragazze e viste le tensioni dei giorni scorso, Brando ha invitato Gianni Sperti a ballare insieme “Sinceramente” di Annalisa. Anche Raffaella e Beatriz si prestano al gioco anche se la prima è più sorridente, mentre l’altra mostra una palese ansia vista la grande giornata.

E infatti faceva bene a non stare tranquilla Beatriz, perché come sappiamo Brando ha deciso di uscire con Raffaella. “È stato un percorso lungo, a tratti faticoso ma allo stesso tempo bello, istintivo – ha commentato il ragazzo parlando con Beatriz. – Sei la prima che avevo notato, la prima che ho voluto portare in esterna. Durante la conoscenza, ci sono state molte incomprensioni caratteriali, abbiamo avuto anche diversi momenti no. Quella complicità, poi, non è più tornata. Ma ti voglio bene e sei stata fondamentale per me. Sei molto meglio di quello che hai tirato fuori qui. Sei bellissima e spero che riuscirai a trovare una persona come tu hai descritto me. Non sei tu la mia scelta“.

"Non sei la mia scelta razionale ma la mia scelta di cuore"



Beatriz ha lasciato lo studio ringraziando Maria De Filippi: a consolarla ci ha pensato il cavaliere Alessandro, che al momento della non scelta, nello stupore generale, ha deciso di abbandonare lo studio. Come sappiamo Brando ha scelto Raffaella. “È stato un percorso strano. Mi sono dato una possibilità e mi sei piaciuta caratterialmente. Sei stata parte integrante di questo mio miglioramento. Ci siamo scoperti sempre di più e ci siamo sempre più lasciati andare. La nostra intesa è cresciuta sempre di più, anche durante le litigate. Non sei la mia scelta razionale, sei la mia scelta fatta col cuore”, ha concluso Brando prima di baciarla.