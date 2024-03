Lo sappiamo da settimane, ormai: la scelta di Brando a Uomini e Donne è ricaduta su Raffaella, che ha risposto sì, e non su Beatriz. Quest’ultima, che fin dall’inizio sembrava aver maggiormente coinvolto il tronista si è invece dovuta accontentare di un no. Se Beatriz è infatti arrivata in studio a settembre, anche se per un periodo ha corteggiato anche Cristian, Raffaella si è presentata nel programma quando il percorso di Brando era già cominciato.

E ha avuto un percorso decisamente in salita. Raffaella, napoletana di 25 anni, è in fatti stata costretta a rinunciare al suo lavoro, come lei stessa aveva raccontato, e rischiava di essere eliminata perché Brando si era inizialmente detto poco coinvolto sotto il profilo estetico. Al contrario era rimasto subito colpito da Beatriz, fin dalle primissime puntate del suo trono.

“Beatriz di nuovo a Uomini e Donne”

Ma alla fine non è stata la 25enne milanese e laureanda in Scienze Politiche a uscire dallo studio con il tronista. Secondo le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, Beatriz ha pianto dopo avere appreso di non essere la scelta. “Non ti ho scelta con la testa, ma con il cuore”, avrebbe poi detto Brando alla sua rivale.

Tanti si aspettavano che la scelta sarebbe ricaduta su Raffaella, così come tanti ora sperano in un futuro nella trasmissione per Beatriz. Le petizioni per darle il trono sono iniziate non appena online si diffondeva la notizia della non-scelta. Ma sempre gli spoiler ci dicono che la corteggiatrice ha fatto il suo ritorno in studio.

Sempre stando a quanto rivela il blogger, nella registrazione di Uomini e Donne del 18 marzo, il nuovo tronista Daniele avrebbe chiesto a Maria de Filippi di chiamare Beatriz per poterla conoscere. L’ex corteggiatrice di Brando si è presentata ma poi avrebbe però dato un due di picche al nuovo protagonista del trono Classico. “Non intende corteggiarlo”, si legge tra le Storie di Pugnaloni. Le offriranno o le avranno già offerto un posto accanto a Daniele, quindi il trono?