La scelta di Brando a Uomini e Donne è andata in scena settimane fa e a breve andrà in onda ma per quei pochi che non avessero letto le anticipazioni, il tronista ha preferito Raffaella a Beatriz. Dunque l’attenzione del pubblico, che sta conoscendo in questi giorni il nuovo tronista Daniele, è tutta sull’epilogo del percorso di Ida Platano. Promossa tronista qualche mese fa, dopo la fine della sua relazione con Alessandro Vicinanza, il volto storico del programma dovrebbe essere prossima alla scelta.

È rimasta con due corteggiatori, Mario e Pierpaolo, e il pubblico è molto diviso. C’è chi è convinto che alla fine sceglierà Mario, nonostante le tante discussioni e segnalazioni, e chi al contrario fa il tifo per Pierpaolo. In tutto questo si inserisce una nuova anticipazione, che arriva dal solito beninformato Lorenzo Pugnaloni: il blogger ha appena svelato cosa è successo nella registrazione di lunedì 25 marzo.

Leggi anche: “È tornata a Uomini e Donne “. Beatriz, colpo di scena dopo Brando: perché Maria De Filippi l’ha richiamata





Ida Platano, colpo di scena a Uomini e Donne

Colpo di scena: nella registrazione di lunedì, dunque l’ultima avvenuta negli studi Elios, Ida Platano voleva abbandonare il trono. Non ha fatto alcuna esterna durante la settimana ed era molto arrabbiata perché si aspettava che i suoi corteggiatori, Mario e Pierpaolo, le chiedessero di uscire, si legge.

Ida Platano ha spiegato inoltre a Maria De Filippi che non si sente corteggiata dai suoi pretendenti. Le reazioni di Mario e Pierpaolo a queste parole e alla sua intenzione di mollare il trono? Nessuna, di fatto. Poco dopo però Pierpaolo si è alzato per invitarla a ballare e i due hanno ballato. La puntata è andata avanti e alla fine anche Mario ha ballato con lei.

Alla fine la tronista ha deciso di rimanere ma per sapere se cambierà idea di nuovo bisognerà aspettare la prossima registrazione, ha chiarito sempre Lorenzo Pugnaloni. Per quanto riguarda l’altro protagonista del trono classico, Daniele, si sa che ha portato in esterna Marika ed è andata bene, mentre Valery ha espresso il desiderio di non voler perdere tempo dunque ha deciso di autoeliminarsi.