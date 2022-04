Nella casa del GF Vip 6 Sophie Codegoni e la vincitrice Jessica Selassié hanno stretto un bel rapporto di amicizia. Sempre unite, hanno avuto qualche problema quando Alessandro Basciano è entrato nella casa e ha iniziato a interessarsi all’ex volto di UeD, cosa che all’inizio aveva infastidito la principessa, che aveva espresso interesse per lui.

Dopo pochi giorni Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono fidanzati e le cose tra le due amiche è tornato quello di sempre ma concluso il reality show condotto da Alfonso Signorini i follower hanno iniziato a chiedere domandarsi quali fossero davvero i rapporti tra le due.





Sophie Codegoni: “Dopo il GF Vip 6 non ho visto Jessica Selassié”

Nessuna foto insieme e nessuna dedica, come invece è successo tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge, che nella casa hanno avuto scontri molti accesi, e alla domanda dei fan ci ha pensato proprio l’ex volto di Uomini e Donne a fare chiarezza. “Ci sentiamo ogni tanto. Non ci vediamo. Il rapporto che avevamo nella Casa era molto forte, adesso si è un po’ raffreddato”, ha raccontato Sophie Codegoni.

“Un po’ per i tanti impegni, un po’ perché ti lasci influenzare dalle cose dell’esterno. Le voglio bene, le auguro il meglio, ma non siamo migliori amiche. Ho fatto tante cose in Casa, ma mai tradito un’amica. Non ho mai voltato le spalle a Jessica, perché tra lei e Alessandro non c’era niente. C’era un interesse da parte sua, non ricambiato e che durava solo da due giorni”, ha raccontato ancora Sophie Codegoni.

Ma avete sentito quello che ha detto Sophie anche su Jessica?

Che non sono amiche e che lei cercava disperatamente un'uomo.



Non auguro a nessuno un'amica come lei.



Neanche al mio peggior nemico.#jeru — Michele (@MicheleAngeril) April 14, 2022

Poi una frecciatina alla vincitrice del GF Vip 6: “Lei cercava disperatamente un ragazzo per passare il tempo e avere delle conferme. Lo ha fatto con Samy, con Ale, con Barù. Ma era solo un capriccio, non un interesse forte. Sostenevo i Jerù perché li vedo molto affini. Ho visto Barù negarsi la possibilità di iniziare qualcosa con Jessica, forse per paura di aprire il cuore a un amore. Era schivo quando parlava delle sue storie passate. Peccato, perché con Jessica li vedevo bene insieme”.

Sophie Codegoni, Clarissa Selassié ormai è un’ex amica: la scoperta dopo il GF Vip