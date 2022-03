“Sì, facciamolo”. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non perdono tempo. Più chiaro di così…

Il loro amore è nato nella Casa del GF Vip 6: i protagonisti sono Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. L’ex Uomini e Donne ha avuto alcune storie a Cinecittà, una su tutte quella con Gianmaria Antinolfi. Ma è stato l’ex tentatore di Temptation Island che l’ha fatta capitolare per davvero con tanto di proposta di fidanzamento davanti alle telecamere. Appena usciti dalla Casa hanno deciso di andare a vivere insieme.

Alessandro Basciano ha dichiarato a ‘Chi’, confermando il suo amore immenso per Sophie Codegoni: “Mi sono dichiarato e stavamo sin da subito flirtando in segreto. Le ho fatto capire anche con le litigate che per me era importante”. Sophie Codegoni è la prima a rivelare che i due hanno deciso di vivere insieme con la convivenza che è quasi realtà: “Mia mamma mi ha fatto una sorpresa perché mi ha trovato casa, l’ha arredata e ha messo anche lo spazzolino da denti per Alessandro. Quando incontri la persona giusta, cadono tutte le paure. Grazie a Soleil per essere stata Cupido e avermi quindi fatto conoscere meglio Alessandro. Lui sembra una persona dura, ma quando lo conosci bene ti accorgi che è dolcissima”.





I due ex “vipponi” sono stati ospiti del format Isola Party, in cui ovviamente si parla di ciò che succede nel reality show Isola dei Famosi che da poco ha riaperto i battenti con la sua nuova edizione. Alessandro alla domanda se parteciperebbe al programma condotto da Ilary Blasi in coppia con la fidanzata Sophie ha risposto così: “Sarebbe l’ennesima prova”. Quando Ignazio Moser ha domandato a entrambi: “Se vi proponessero di fare L’Isola legati cosa rispondereste?”, l’ex gieffino ha risposto: “Ma legati con chi? Io e lei?”. La modella invece ha detto: “Secondo me sarebbe super divertente, non so quanto lui voglia fare L’Isola insieme a me, secondo me non mi sopporta più e a un certo punto mi affoga”.

Durante la chiacchierata, il primo a rompere il silenzio sull’esperienza vissuta al GF Vip è stato Alessandro Basciano: “Ho fatto due mesi e mezzo e non so neanche come ho fatto a farli, mi ero dato tipo dai due giorni a una settimana”. La fidanzata deve ancora abituarsi alla quotidianità: “Io è come se fossi tornata da un altro pianeta, non riesco a dormire, mangio in orari sbagliatissimi, mi fa stranissimo magari stare in un ambiente con troppe persone, dopo un po’ sembro veramente fuori dal mondo, non è facile ti dico la verità”.

“Vivi dentro quella bolla e quando esci fuori che poi nella vita normale trovi di nuovo tutto più macchinoso, ritornare alla normalità diventa tutto molto più difficile, ci vorrà del tempo”, ha aggiunto Alessandro Basciano. L’ex tronista alla domanda se parteciperebbe all’Isola dei Famosi ha risposto: “Ho una paura incredibile degli insetti, quindi per quanto riguarda la fame e gli sport lo farei senza problemi, mi hanno detto che è un’esperienza pazzesca”. Alessandro invece ha detto: “Io invece sì la farei. Forse come dice Sophie sarebbe più una roba portata per me perché mi troverei in mezzo alla natura piuttosto che al chiuso. Al GF Vip mi sono sentito un leone in gabbia”.

