Sophie Codegoni, reduce dal GF Vip 6, ha avuto una storia con Fabrizio Corona. Lei non ne ha parlato subito con il suo fidanzato Alessandro Basciano conosciuto nella Casa. In una intervista rilasciata al settimanale Chi, l’ex re dei paparazzi ha rivelato che Sophie lo ama ancora e che “Basciano è troppo per lei. Sono l’unico che la conosce bene e sa quello che vuole veramente”. Alfonso Signorini ha fatto sapere di questa intervista mentre i due erano ancora nella Casa e Alessandro Basciano non la prese bene: non si aspettava di scoprire l’ex della sua ragazza dai giornali.

Sophie Codegoni ha sempre ammesso che non ha fatto il nome di Fabrizio Corona per motivi di privacy: “Queste foto risalgono di giugno/luglio. Io e Fabrizio abbiamo avuto un’amicizia stupenda. C’è stato un momento dove, dopo 4/5 mesi in cui lavoravamo insieme ci trovavamo bene nel passare bene insieme. Ci siamo legati molto e c’è stata una complicità che ci ha portato ad avere una relazione. Di questa storia non ne ho parlato con nessuno”.

“Avevamo un rapporto di amicizia e di lavoro, ma oggi non c’è più nulla, ho interrotto tutto perché quando sono uscita ho scoperto che tante cose lavorative non erano state fatte”, ha raccontato a Verissimo l’ex inquilina del Gf Vip. E parlando di Fabrizio Corona: “Lo ricorderò come una persona meravigliosa, gli devo tanto, ma è stato anche una delusione. Oggi non mi interessa parlare né di lui né con lui”.





A Verissimo, poi, Sophie ha parlato di un rapporto chiuso con Corona. Anche per quanto riguarda il lavoro non ne vuole sapere più niente, perché uscita dal GF Vip si è accorta che alcune cose concordate non sono state fatte. Per questo non ci sono più rapporti fra loro. Anche Basciano è sulla stessa lunghezza d’onda della fidanzata. Ha raccontato di aver sentito in privato Corona e di aver avuto una conversazione serena con lui. In quella occasione Corona avrebbe ammesso di aver punzecchiato i due per creare interesse mediatico, però preferiscono sorvolare.

Dopo le parole dei due ragazzi, è intervenuto Fabrizio Corona che attraverso una Instagram Stories ha commentato l’intervista a Verissimo. E – come è nel suo stile – non le ha mandate a dire: “Ma se non parlano di me di cosa parlano questi due ebetini… I loro contenuti sono l’espressione del mondo social. E la madre? Venderebbe la figlia per una copertina o una diretta Instagram. Durata: 3 mesi”. Insomma sale la tensione e questa volta Fabrizio Corona ha voluto anche inserire nella sua frecciata la mamma di Sophie Codegoni. Ora resta da capire se a questo post ci sarà una replica ulteriore.