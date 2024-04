Isola dei Famosi 2024: “Due concorrenti hanno il Covid”. L’annuncio di Vladimir Luxuria sembra quasi un ritorno al 2021-2022 e ha il sapore di mascherine e igenizzante. A raccontare cosa succede è proprio la padrona di casa che durante questa seconda puntata ha già fatto sapere che c’è stata un’altra defezione per abbandono. Proprio così, come abbiamo già raccontato poco fa infatti, Francesca Bergesio si è ritirata per via di un infortunio che deve curare in Italia. Poi c’è stato anche l’annuncio di Vladimir ed Elenoire riguardo questi due casi di Covid.

Non inizia bene quindi questa avventura dell’Isola dei Famosi 2024. Tra il ritiro di Tonia Romano, una delle favorite di questa edizione e quello di Francesca Bergesio per via sempre di un infortunio, le cose per Luxuria non si mettono bene. È per questo che per tamponare comunque la situazione, gli autori hanno fatto fare il loro ingresso anche ad altri due personaggi: Francesco Benigno e Daniele Radini Tedeschi.





Isola dei Famosi 2024: “Due concorrenti hanno il Covid”

E come dicevamo, tra le tante problematiche di quest’anno, si vanno ad aggiungere anche un paio di casi di Covid. Ma come stanno i diretti interessati e cosa è successo? A raccontarlo sono proprio loro. Tutti infatti, all’inizio della diretta si sono resi conto che all’appello mancavano 3 naufraghi. Francesca che come abbiamo detto, poco dopo ha dovuto lasciare il programma per un infortunio al ginocchio, ma anche Aras e Greta.

Collegati col resto del gruppo e con l’Italia infatti, i ragazzi hanno raccontato di essersi beccati il Covid. Poi hanno fatto sapere di essere asintomatici ma che devono necessariamente rispettare dei giorni di isolamento. Aras e Greta allora hanno raccontato di essere molto dispiaciuti per questa situazione.

Così, dopo aver tranquillizzato le rispettive famiglie a casa, i due hanno fatto sapere che appena negativi torneranno a fare in naufraghi all’Isola dei Famosi 2024. A questo punto Vladimir Luxuria ha fatto sapere che per ragioni di privacy non avrebbe mai voluto comunicare la positività di Aras e Greta. Poi ha detto che anche gli altri concorrenti, ovviamente, sono stati sottoposti ai tamponi e sono risultati tutti negativi.

