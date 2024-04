Isola dei Famosi 2024, di tutto e di più nella seconda puntata del reality di Vladimir Luxuria. Giovedì 11 aprile nessun eliminato ma solo Samuel Peron preferito, poi un ritiro. Dopo appena 3 giorni trascorsi in Honduras, Francesca Bergesio è stata costretta a lasciare il gruppo a seguito di un infortunio al ginocchio. “Mi dispiace moltissimo, ma questo non è un ritiro, davanti alle questioni di salute…la salute viene sempre prima di tutto. Ti vediamo infortunata. Ci saranno tante altre occasioni per te, purtroppo devo dirti che per te l’Isola dei Famosi finisce qui”, ha detto la conduttrice.

Anche altri due concorrenti sono fuori dai giochi sempre per motivi di salute. Si tratta di Greta e Aras che In collegamento video hanno svelato di avere riscontrato il Covid a L’Isola dei Famosi ma di essere fortunatamente asintomatici. Devono però rispettare dei giorni isolati dal resto del gruppo fino a che non si negativizzano. Entrambi si sono detti molti dispiaciuti per questo imprevisto ma ci hanno tenuto a tranquillizzare i familiari a casa.

Isola dei Famosi, chi sono i 2 nuovi naufraghi

Altra novità l’ingresso di 2 nuovi naufraghi all’Isola dei Famosi 2024. Vladimir Luxuria ha presentato i due nuovi vip nel corso della seconda puntata. Il primo è Francesco Benigno, attore palermitano di 56 anni che aveva anticipato la sua partecipazione al reality sui social raccontando di una chiacchierata con gli autori.

Francesco Benigno ha nel suo curriculum diversi film ambientati in Sicilia o a tema mafioso, come Mary Per Sempre, La Piova, Ultimo, Palermo – Milano Solo Andata e tante fiction come Un Posto Al Sole, Donne Di Mafia e La Squadra. L’attore è sposato con la collega Valentina Magazzù dal 2021. È entrato in gioco insieme a un’altra new entry, Daniele Radini Tedeschi.

Chi è Daniele Radini Tedeschi: romano, classe 1986, nella vita è uno scrittore e un critico d’arte. È stato direttore artistico della Esposizione triennale di arti visive a Roma e nel 2017 è diventato responsabile scientifico dell’Atlante dell’Arte Contemporanea De Agostini. Ma è stato spesso ospite in tv e ha lavorato anche come opinionista a Vieni Da Me di Caterina Balivo. Noto anche al mondo del gossip per un flirt con Nina Moric.