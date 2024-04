“Torno a casa”. Isola dei Famosi, l’annuncio inaspettato durante la seconda puntata. È direttamente la naufraga a farlo sapere ai compagni d’avventura e all’intero pubblico del reality show. Gli unici a saperlo gli autori del programma e chiaramente Vladimir ed Elenoire. È successo tutto in un attimo, quando la Casalegno è entrata in palapa e ha dato a tutti la brutta notizia. Ma andiamo con ordine: la seconda puntata dell’Isola è stata pregna di avvenimenti.

>> “Vi devo avvisare di Selen”. Isola dei Famosi 2024, Dario Maltese lo comunica al pubblico

Tanto per cominciare sulla Palapa i naufraghi hanno accolto due nuovi naufraghi: si tratta di Francesco Benigno e Daniele Radini Tedeschi. Si infoltisce quindi il cast di questa edizione, considerando che c’è stata già una defezione: parliamo chiaramente di Tonia Romano, una delle favorite di questa edizione e che sarebbe dovuta essere sull’isola dei Non-Famosi, ma niente.





“Torno a casa”. Isola dei Famosi, l’annuncio inaspettato

Qualche giorno dopo spiega a tutti l’accaduti: “Cari amici, come avete saputo in Honduras ho avuto un problema. Ho preferito non partecipare a L’Isola per tutelare la mia salute. Devo crescere due figli, che sono tutta la mia vita, da sola. Quindi la scelta giusta è stata quella di preservare la mia salute”. Ma tornando a questa puntata, al televoto sono finiti Luce Caponegro (che ha perso la sfida contro Artur), Khady Gueye, Samuel Peron e Peppe Di Napoli.

Edoardo Franco ha nominato Khady; Maitè ha nominato Khady; Joe ha nominato Artur; Peppe ha nominato Samuel; Valentina ha nominato Khady; Khady ha nominato Samuel; Samuel ha nominato Joe; Artur ha nominato Peppe; Luce ha nominato Edoardo Franco; Alvina ha nominato Samuel; Marina ha nominato Joe; Matilde ha nominato Khady; Pietro ha nominato Samuel; Edoardo Stoppa come Leader ha nominato Peppe.

E come dicevamo c’è stato anche un altro abbandono: a lasciare l’Isola dei Famosi 2024 è Francesca Bergesio. Quando infatti i naufraghi si sono recati ne La Palapa, sono stati raggiunti proprio da Francesca con le stampelle. A questo punto Elenoire Casalegno ha fatto sapere che la Miss Italia ha dovuto abbandonare il gioco per via dell’infortunio subito al ginocchio durante la prova Leader della prima puntata.

Leggi anche: “Ma che fanno… Che roba”. Isola dei Famosi 2024, le donne scoperte così: imbarazzo in Honduras