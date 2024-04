Momento particolare all’Isola dei Famosi per i concorrenti. Hanno avuto non poche difficoltà a compiere uno dei gesti più importanti e alla fine le donne del gruppo hanno preso una clamorosa decisione. Hanno iniziato a fare una cosa decisamente insolita, che ha lasciato il pubblico senza parole. Ma secondo loro, comportandosi in quella maniera, avrebbero raggiunto l’obiettivo.

Ci sono diverse immagini che riguardano appunto questa vicenda dell’Isola dei Famosi, verificatasi nelle scorse ore in Honduras. I concorrenti sono apparsi in evidente crisi e alla fine le donne hanno optato per una scelta più drastica e inusuale nella speranza di ottenere ciò che desideravano. E ciò che hanno fatto ha decisamente spiazzato tutti i telespettatori.

Leggi anche: “Vi devo avvisare di Selen”. Isola dei Famosi 2024, Dario Maltese lo comunica al pubblico





Isola dei Famosi, le concorrenti donne fanno un gesto inaspettato

Grazie alla visione del daytime dell’Isola dei Famosi, si è potuto notare che i concorrenti hanno avuto una fatica immensa ad accendere il fuoco per riscaldarsi e cucinare. Un po’ di fumo è uscito, ma non c’è stata la scintilla necessaria per accenderlo definitivamente. Allora le donne, in primis Selen, hanno cominciato a fare qualcosa veramente incredibile.

Le naufraghe hanno deciso di fare la danza del fuoco affinché potesse accendersi. Selen è parsa molto convinta, infatti ha fatto un respiro rumoroso e si è piegata sulle gambe. In molti hanno ritenuto imbarazzante questo ballo e anche Matilde Brandi è scoppiata a ridere. Ma Luce Caponegro ha rivelato in confessionale che chi non conosce queste danze le considera ridicole, ma che invece hanno una loro valenza.

Su Playa Espinada provano ad accendere il fuoco, ma Pietro è stanco e affamato… #Isola pic.twitter.com/rejHYmeJge — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 10, 2024

Capiremo probabilmente nella seconda puntata dell’11 aprile se questo rito di meditazione abbia portato i suoi frutti e quindi i naufraghi siano finalmente riusciti ad accendere il fuoco.