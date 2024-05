Non solo Ida Platano e Mario Cusitore a Uomini e Donne. Certo, la puntata della ‘cacciata’ del corteggiatore era tra le più attese della stagione anche altri protagonisti del parterre hanno attirato le attenzioni del pubblico. Due che sono stati accusati di essere d’accordo. Non solo, lui ha scatenato la vera furia di Tina Cipollari. Ma andiamo con ordine. Nell’ultima puntata andata in onda c’è stato un blocco piuttosto lungo dedicato a Cristiano, Asmaa e Giulia.

Il cavaliere ha iniziato parlando di Giulia e rivelando che, purtroppo, tra di loro ci sono stati dei problemi e ha deciso di chiudere questo capitolo con la dama una volta per tutte. Anche lei è apparsa molto delusa dal comportamento dell’uomo. Ma la vera sorpresa è arrivata poco dopo, quando Cristiano ha ammesso di essersi avvicinato ad Asmaa.

UeD, caos per la nuova ‘coppia’: “Sono d’accordo”

Già questa confessione ha provocato la reazione dei presenti in studio, che hanno accusato il cavaliere di aver scelto un ripiego. Cristiano ha negato e anche Asmaa è apparsa molto sicura di sé e detto di non sentirsi la ruota di scorta. Un fatto molto strano per tanti e anche per Gianni Sperti e Tina Cipollari, che hanno lasciato intendere di credere che tra i due possa esserci un accordo. Quindi non sarebbero interessati davvero a trovare l’amore.

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che Cristiano e Asmaa lasceranno il programma insieme nell’ultima registrazione e Dio ci salvi da quello che potrebbe accadere in quello studio per questa decisione che a molti sembrerà affrettata. Questo perché una copiosa dose di insulti Cristiano l’ha già ricevuta sempre giovedì.

Ah e comunque mi puzza pure questa Asmaa e Cristiano.Asmaa le presenti 484939 uomini ed è sempre no no no no non mi è scattata la chimica ecc… fa la restia ora con cristiano e tra due settimane esce dal programma con Cristiano #UominieDonne — Cristina (@Cristin33495959) May 9, 2024

tina l'unica coerente ha fatto nero mario e sta facendo nero cristiano perché gli uomini ratti sono tutti uguali senza nessuna distinzione #uominiedonnepic.twitter.com/AwXcsvRlxd — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) May 9, 2024

È successo il finimondo quando è tornata in studio Serena, una sua ex frequentazione. Entrata come una furia dopo le accuse di averlo molestato, ha smentito e detto di essersi sentita anche a disagio quando lui si è avvicinato a lei. Cristiano l’ha accusata di non essere timida, ma spregiudicata come quando ha voluto mostrargli un tatuaggio che ha sulla coscia e gli opinionisti lo hanno disintegrato come si vede anche nel video. Addirittura Tina, che lo ha definito un “uomo di me…”, gli ha detto che non avrebbe più messo piede nel programma perché è una persona pessima.