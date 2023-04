Sonia Bruganelli, resta altissima l’attenzione sulla moglie di Paolo Bonolis. Da settimane il nome della produttrice e opinionista del GF Vip domina le cronache rosa. Da quando è uscito il flash su una sua imminente separazione dal marito. Dopo il video social di quella che è stata definita una smentita-non smentita, è finalmente andata in onda la sua intervista a Verissimo. E a quel punto, almeno per il momento, le voci si sono placate.

In collegamento con lo studio di Silvia Toffanin, anche Paolo Bonolis. E Sonia ha spiegato: “Io non so da come sia nato questo gossip. Forse perché era appena finito il Grande Fratello e quindi l’attenzione era proiettata su di me”, ha continuato la compagna del conduttore tv, “le cose nostre le conosciamo io e lui, l’importante è che la mia famiglia stia tranquilla”.

Sonia Bruganelli, il gesto su Instagram e il gossip

Ora la questione impegni professionali. Anche se mancano mesi al via del GF Vip 8 i rumor sono già in circolo. Non solo sul cast, ma anche e soprattutto sulle prossime opinioniste o opinionisti. Di Orietta Berti ha scritto di recente il sito Dagospia, rivelando che la cantante sarebbe pronta a fare il bis. E Sonia Bruganelli?

Sembrerebbe che la moglie di Paolo Bonolis stia ancora decidendo il da farsi e solo nelle prossime settimane arriverà la risposta definitiva. Ma una delle sue ultime Storie di Instagram ha fatto ipotizzare il suo ritorno nello studio di Alfonso Signorini. Nel dettaglio ha ricondiviso un post in cui si fa notare come anche lo scorso anno aveva annunciato lo stop al GF Vip per poi tornare sui suoi passi.

E come è noto anche in queste settimane Sonia Bruganelli ha fatto intendere di voler “lasciare spazio ai giovani” nella prossima edizione del GF Vip, ma questa Storia ha insinuato il dubbio nei suoi tanti fan. La storia si ripete e dunque la rivedremo su quella sedia anche a settembre per la gioia di tanti? Non resta che aspettare per avere certezze.