La notizia della settimana su Uomini e Donne è il grande ritorno di Ida Platano. Ma come tronista. Intanto è la prima volta che viene offerto questo ruolo a una ex dama, senza contare che a inizio stagione era tornata in studio con il fidanzato conosciuto in studio, Alessandro Vicinanza, parlando anche di convivenza. Le voci parlavano da tempo di rottura ma di fatto solo ora si è avuta la certezza E non è rimasto in silenzio l’ex cavaliere, appena è stata resa ufficiale la new entry nel trono classico. Anzi, ha svelato dei retroscena.

In un’intervista di un paio di giorni fa l’ex fidanzato di Ida Platano ha fatto sapere che la storia è finita il 13 ottobre scorse e che, anche se la decisione l’ha presa lui, sarebbe stata lei a portarlo a chiudere con atteggiamenti freddi e distaccati. “Non mi sentivo corrisposto nei sentimenti e l’ho lasciata. Cercavo prove del contrario ma lei non ha fatto nulla per farmi cambiare idea”, ha spiegato.

Ida Platano tronista UeD, subito polemica

Alessandro Vicinanza si è detto anche scosso dalla notizia di Ida Platano tronista. Non sapeva nulla e ha anche chiarito che non ha la minima intenzione di tornare in studio come suo corteggiatore. Impossibile che succeda, ha assicurato. L’attesa di vedere la parrucchiera di Brescia sul trono è altissima, ma le registrazioni sono già iniziate e c’è un dettaglio che ha sollevato la prima polemica.

I protagonisti del dating show non possono pubblicizzare marchi nel periodo in cui sono a UeD e viene trasmesso su Canale 5. E infatti “spariscono” tutti dai social fino alla messa in onda della scelta. Ma non Ida, hanno notato in molti. E Alessandro Rosica ha dato la sua spiegazione. “C’è un contratto scritto che parla chiaro, è contro le regole del programma di Maria fare sponsorizzazioni. Lei (Ida Platano, ndr) fa 10mila euro al mese solo con gli sponsor”, ha detto tra le Storie l’esperto di gossip rispondendo ai dubbi dei fan.

Ma “lei può fare tutto perché è la cocca di casa. Le regole valgono solo per i poveracci, non per Ida e Armando”. Ha poi raccontato di aver parlato personalmente con ex tronisti, corteggiatori e componenti del parterre e tutti gli avrebbero detto che sarebbe vietato sponsorizzare brand su Instagram: “Mi hanno detto che non potevano fare nulla, ma poi ci sono quelli più fortunati che possono tutto”.